Ο Αλέσιο Λίσι έβαλε μαζί Μπάνζα και Εντιαγέ, η ΑΕΚ ένιωσε την πίεσή τους και ο ΠΑΟΚ απέκτησε μια διαφορετική επιθετική ταυτότητα. Το ιστορικό ρεκόρ του Κονγκολέζου, οι αριθμοί και το 4-4-2 που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Τόσο καιρό ο ΠΑΟΚ έψαχνε τον τρόπο να αξιοποιήσει τους επιθετικούς του. Απέναντι στην ΑΕΚ, ο Αλέσιο Λίσι αποφάσισε να κάνει κάτι που μέχρι τώρα υπήρχε περισσότερο ως σκέψη παρά ως πραγματική επιλογή. Να βάλει δύο καθαρόαιμους φορ μαζί στην ενδεκάδα. Και ξαφνικά, η επίθεση του Δικεφάλου απέκτησε διαφορετική εικόνα.

Ο Σιμόν Μπάνζα σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Σερίφ Εντιαγέ έβαλε τη δική του υπογραφή στο 3-1 και οι δυο τους έδειξαν ότι μπορούν να συνυπάρξουν, χωρίς ο ένας να περιορίζει τον άλλον. Το αντίθετο. Να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.

Δεν σημαίνει ότι το 4-4-2 έλυσε αυτομάτως όλα τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Σημαίνει, όμως, ότι ο Ιταλός προπονητής έχει πλέον στα χέρια του μια επιλογή που αξίζει να δουλέψει. Ο ίδιος ο Μπάνζα δεν έκρυψε πόσο του αρέσει να αγωνίζεται δίπλα στον Εντιαγέ. «Μου αρέσει αυτή η τακτική. Μπορούμε να αλλάζουμε και να παίζουμε έτσι με τον Εντιαγέ. Είναι επιθετικός, τον καταλαβαίνω περισσότερο. Είμαι χαρούμενος για όλους και κυρίως για εκείνον», τόνισε μετά το 3-1 επί της ΑΕΚ.

Η τοποθέτησή του μοιάζει να έχει τη δική της σημασία. Ο «Δικέφαλος» δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να επιλέγει ανάμεσα στους δύο φορ του. Μπορεί να τους χρησιμοποιεί μαζί, αρκεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες γύρω τους. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί πλέον ο Λίσι. Ο Ιταλός προπονητής παραδέχθηκε ότι η χρησιμοποίηση του 4-4-2 ήταν μια σκέψη που είχε εδώ και αρκετό καιρό. «Ήταν μία ιδέα που είχα εδώ και καιρό, αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και τώρα είμαστε κοντά σε αυτό», εξήγησε. Και συμπλήρωσε: «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος απ' όλα τα παιδιά του ρόστερ. Χρησιμοποιήθηκαν παιδιά που είχαν καιρό να παίξουν και ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά. Αυτό είναι αποτέλεσμα του πόσο προπονούμαστε μέσα στην ομάδα».

Η φυσική κατάσταση αποτελεί βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο σύστημα. Με δύο επιθετικούς μπροστά, οι κεντρικοί χαφ καλούνται να καλύπτουν μεγαλύτερους χώρους, οι ακραίοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην ανασταλτική λειτουργία και ολόκληρη η ομάδα χρειάζεται σωστές αποστάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έδειξε πόσο αποτελεσματικό μπορεί να γίνει αυτό το μοντέλο. Πίεσε ψηλά, δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες και θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει μεγαλύτερο προβάδισμα. Στο ξεκίνημα της επανάληψης, όμως, φάνηκαν και οι αδυναμίες του. Η ΑΕΚ πήρε την κατοχή, κυριάρχησε στον άξονα και δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Το 4-4-2 δεν είναι μαγική συνταγή. Χρειάζεται δουλειά, φυσικές αντοχές και σωστή διαχείριση των διαστημάτων στα οποία ο αντίπαλος έχει τον έλεγχο.

Ο Μπάνζα έγραψε ιστορία με τρεις κεφαλιές

Τρία παιχνίδια, τρία γκολ, όλα με κεφαλιά! Ο Σιμόν Μπάνζα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΠΑΟΚ που πετυχαίνει τρία διαδοχικά γκολ με αυτόν τον τρόπο.

Η αρχή έγινε απέναντι στον Ηρακλή, ακολούθησε το γκολ στο Παγκρήτιο κόντρα στον ΟΦΗ και ήρθε η κεφαλιά στο όγδοο λεπτό του ντέρμπι με την ΑΕΚ, από την εξαιρετική σέντρα του Τζόντζο Κένι.

Το εντυπωσιακό βρίσκεται και πίσω από τους αριθμούς.

Κυρίες και κύριοι, Σιμόν Μπάνζα. #PAOK #NewEra https://t.co/7xmMbiHb8d — PAOK FC (@PAOK_FC) October 29, 2026

Ο Κονγκολέζος έχει επιχειρήσει μόλις έξι τελικές προσπάθειες σε Super League και Κύπελλο Ελλάδας. Οι τρεις κατέληξαν στα δίχτυα, με ποσοστό αποτελεσματικότητας 50%!

Στο πρωτάθλημα μετρά δύο γκολ από πέντε τελικές, με 0,81 expected goals (xG), ενώ στο Κύπελλο σκόραρε στη μοναδική του προσπάθεια, με xG 0,35.

Συνολικά, τα τρία γκολ του προήλθαν από ευκαιρίες αξίας μόλις 1,16 xG. Πρόκειται για εξαιρετική αποτελεσματικότητα, έστω και σε μικρό ακόμη δείγμα συμμετοχών.

Ο Μπάνζα, άλλωστε, δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη χωρίς συστάσεις. Τα 21 γκολ με την Μπράγκα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2023-24 και τα 19 με την Τραμπζονσπόρ στην Τουρκία την επόμενη χρονιά αποτελούν ισχυρά διαπιστευτήρια.

Αυτό που ακόμη λείπει από τον ΠΑΟΚ είναι η σταθερή τροφοδότησή του μέσα στην περιοχή. Ο Κονγκολέζος ξέρει πού πρέπει να βρίσκεται και πώς να τελειώνει τις φάσεις. Οι συμπαίκτες του καλούνται να μάθουν πώς θα του δίνουν περισσότερες ευκαιρίες.

Ο Εντιαγέ δεν σταμάτησε να ταλαιπωρεί την ΑΕΚ

Αν ο Μπάνζα είναι ο επιθετικός που χρειάζεται ελάχιστες επαφές για να σκοράρει, ο Σερίφ Εντιαγέ είναι εκείνος που μπορεί να κάνει τη ζωή των αντίπαλων αμυντικών πολύ δύσκολη.

Το παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν χαρακτηριστικό. Ο Σενεγαλέζος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 41 επαφές με την μπάλα και δέκα αγγίγματα στην αντίπαλη περιοχή, περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή του ντέρμπι.

Ήταν επίσης πρώτος σε τελικές προσπάθειες, με πέντε, εκ των οποίων οι δύο στην εστία. Δημιούργησε δύο ευκαιρίες, ολοκλήρωσε 14 από τις 17 πάσες του, με ποσοστό επιτυχίας 82%, και κέρδισε έξι από τις 13 μονομαχίες στο έδαφος.

Ένα ακόμη στοιχείο αποτυπώνει την ένταση με την οποία αγωνίστηκε: οι αντίπαλοί του υποχρεώθηκαν να του κάνουν έξι φάουλ!

Ο Εντιαγέ δεν περιορίστηκε στο να περιμένει την μπάλα στην περιοχή. Πίεσε τους στόπερ της ΑΕΚ, διεκδίκησε δεύτερες μπάλες, προσπάθησε να κρατήσει κατοχές και έδωσε στον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να ανεβάζει τις γραμμές του.

Το γκολ του στο 79ο λεπτό, με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, ήταν το ιδανικό φινάλε μιας εξαιρετικής εμφάνισης.

Στη Super League ο Σενεγαλέζος έχει τρία γκολ από 19 τελικές προσπάθειες, με 3,02 xG. Στο Κύπελλο μετρά ένα γκολ σε πέντε τελικές, με 0,80 xG.

Προσθέτοντας και το Conference League, όπου έχει ένα γκολ από δύο προσπάθειες, φτάνει συνολικά τα πέντε γκολ σε 26 τελικές, με 4,33 xG.

Οι αριθμοί εξηγούν γιατί μπορούν να παίξουν μαζί

Η σύγκριση των δύο επιθετικών στο ντέρμπι με την ΑΕΚ έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Ο Μπάνζα αγωνίστηκε 63 λεπτά, είχε 26 επαφές με την μπάλα, δύο αγγίγματα στην αντίπαλη περιοχή και σκόραρε στη μοναδική τελική του προσπάθεια.

Ο Εντιαγέ έπαιξε 84 λεπτά, είχε 41 επαφές, δέκα αγγίγματα στο αντίπαλο «κουτί» και πέντε τελικές.

Και οι δύο δημιούργησαν από δύο ευκαιρίες για τους συμπαίκτες τους.

Ο Μπάνζα, μάλιστα, πρόσφερε σημαντική βοήθεια και ανασταλτικά, καταγράφοντας πέντε αμυντικές ενέργειες, δύο τάκλιν, τρεις απομακρύνσεις και τρεις ανακτήσεις μπάλας. Κέρδισε πέντε από τις εννέα μονομαχίες στο έδαφος και δύο από τις έξι στον αέρα.

Η εικόνα τους δείχνει δύο διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά προφίλ.

Ο Μπάνζα μπορεί να λειτουργήσει ως ο καθαρός εκτελεστής, ο ποδοσφαιριστής που αναζητά διαρκώς την κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή. Ο Εντιαγέ έχει την ένταση, τη δύναμη και την κινητικότητα για να κυνηγήσει μπάλες, να ανοίξει χώρους και να συμμετέχει περισσότερο στη δημιουργία.

Η συνύπαρξή τους επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να πιέζει με δύο παίκτες την αντίπαλη άμυνα, να αποκτά περισσότερη παρουσία στην περιοχή και να διαθέτει δύο διαφορετικές απειλές στις σέντρες και στις στατικές φάσεις.

Υπάρχει, ωστόσο, μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με όσα βλέπαμε μέχρι τώρα. Ο «Δικέφαλος» έχει δύο επιθετικούς που μπορούν να σκοράρουν, να πιέσουν και να συνεργαστούν. Και, για πρώτη φορά, ο Λίσι έδειξε αποφασισμένος να αξιοποιήσει ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά τους.