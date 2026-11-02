ΠΑΟΚ: Το βίντεο της...λύτρωσης χθες βράδυ στην Τούμπα
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Η παρακαμέρα του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης κατέγραψε τη, μέχρι τέλους, προσπάθεια της ομάδας του Αλέσιο Λίσι για την επικράτηση σε βάρος των Αρκάδων
Ο ΠΑΟΚ ανέβασε το βίντεο της χθεσινής νίκης επί του Αστέρα Τρίπολης που περιέχει χαρακτηριστικά στιγμιότυπα και από το γκολ του Σερίφ Εντιαγέ με το οποίο προηγήθηκε ο Δικέφαλος, καταγράφει και τις φωνές του Λίσι όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για την ομάδα αλλά και το λυτρωτικό ιαχή “γκολ” του πάγκου και της εξέδρας όταν ο Ανέστης Μύθου έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα στο 87΄του παιχνιδιού.
@Photo credits: eurokinissi, Ραφαήλ Γεωργιάδης
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