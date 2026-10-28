Ο ΠΑΟΚ «γύρισε τον διακόπτη» με Μπάνζα, Εντιαγέ και το ρίσκο του Λίσι!

Ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη μια μεγάλη νίκη και τη βρήκε απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο Σιμόν Μπάνζα άνοιξε τον δρόμο, ο Σεριφ Εντιαγέ ήταν παντού, ο Σόλα Σορετίρε έβαλε τη δική του υπογραφή και ο Αλέσιο Λίσι δικαιώθηκε για το 4-4-2. Γράφει ο Σταύρος Σουντουλίδης.

Αυτό το 3-1 ο ΠΑΟΚ το είχε ανάγκη. Πολύ μεγαλύτερη απ' όση δείχνουν οι τρεις βαθμοί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Είχε ανάγκη να κερδίσει ένα μεγάλο παιχνίδι. Να θυμηθεί πώς είναι να επιβάλλεται απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Να βρει, επιτέλους, κάτι πάνω στο οποίο μπορεί να χτίσει.

Η νίκη επί της πρωταθλήτριας ΑΕΚ δεν σβήνει όσα προηγήθηκαν. Ούτε την ήττα από την Καλαμάτα, ούτε την προβληματική εικόνα στο πρωτάθλημα, ούτε όσα είδαμε την περασμένη Κυριακή στο Παγκρήτιο. Αλλά δίνει στον ΠΑΟΚ αυτό που του έλειπε περισσότερο: μια πειστική απάντηση μέσα στο γήπεδο.

Και αυτή τη φορά η απάντηση είχε πρόσωπα. Τρία, κυρίως. Τον Σιμόν Μπάνζα, τον Σεριφ Εντιαγέ και τον Σόλα Σορετίρε.

Είχε, όμως, και την υπογραφή του Αλέσιο Λίσι.

Ο Λίσι πήρε το ρίσκο που όλοι συζητούσαν

Πριν από τη σέντρα, η συζήτηση για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ περιστρεφόταν γύρω από ένα ερώτημα: Μπορούν να παίξουν μαζί ο Μπάνζα και ο Εντιαγέ;

Και, κυρίως, γιατί να συνεχίσει να μένει στον πάγκο ένας επιθετικός που βρίσκει δίχτυα με τέτοια συνέπεια;

Ο Λίσι αποφάσισε να δώσει την απάντηση στο γήπεδο. Για πρώτη φορά παρέταξε τον ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα με 4-4-2, έχοντας και τους δύο στην κορυφή της επίθεσης. Άφησε στην άκρη το 4-2-3-1 που αποτελούσε τη σταθερή επιλογή του και άλλαξε τη διάταξη σε ένα παιχνίδι με μεγάλη βαθμολογική και ψυχολογική σημασία.

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Ούτε μια αλλαγή χωρίς κόστος.

Χρειάστηκαν περισσότερα από 20 λεπτά για να αρχίσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου συστήματος. Οι αποστάσεις ήταν διαφορετικές, οι ρόλοι στα άκρα άλλαξαν και η ομάδα έπρεπε να προσαρμόσει τόσο την πίεσή της όσο και τον τρόπο με τον οποίο αμυνόταν.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν εκείνος που έδειξε να καταλαβαίνει πρώτος τι ακριβώς χρειαζόταν. Πότε να κλείσει προς τα μέσα, πότε να βγει στην πίεση, πώς να βοηθήσει το δεξί άκρο της άμυνας και πώς να μετατρέψει την αμυντική προσπάθεια σε επιθετικό πλεονέκτημα.

Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε από το πρώτο λεπτό ένα ολοκληρωμένο 4-4-2. Το έμαθε στην πράξη. Και όσο περνούσε η ώρα, τόσο περισσότερο έβρισκε τις ισορροπίες του. Μαζί με πολλές δυνάμεις και καλή φυσική κατάσταση.

Ο Μπάνζα δεν χρειάζεται πολλές επαφές

Υπάρχουν επιθετικοί που χρειάζονται δέκα επαφές για να μπουν στο παιχνίδι. Ο Σιμόν Μπάνζα χρειάζεται μία για να το αλλάξει.

Στο όγδοο λεπτό, ο Τζόντζο Κένι τού πρόσφερε μια ασίστ «πάρε-βάλε» και ο Κονγκολέζος έκανε αυτό για το οποίο αποκτήθηκε. Βρέθηκε στο σωστό σημείο, την κατάλληλη στιγμή, και τελείωσε τη φάση σαν κανονικός σέντερ φορ.

Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, τρίτο γκολ. Και μάλιστα με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο.

Μέσα στο κουτί. Με την κίνηση και το ένστικτο του επιθετικού που ξέρει πού θα πάει η μπάλα πριν φτάσει στα πόδια του.

Το θέμα με τον Μπάνζα δεν είναι πλέον αν μπορεί να σκοράρει. Το αποδεικνύει κάθε φορά που βρίσκεται στην περιοχή. Το ερώτημα ήταν πώς θα χωρέσει στην ίδια ενδεκάδα με τον Εντιαγέ.

Ο Λίσι τόλμησε να τους βάλει μαζί. Και ο Μπάνζα τον δικαίωσε πριν καλά καλά συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Εντιαγέ έπαιξε για δύο και ο Σορετίρε τελείωσε τη δουλειά

Αν ο Μπάνζα ήταν ο εκτελεστής, ο Σεριφ Εντιαγέ ήταν ο ποδοσφαιριστής που έδωσε υπόσταση σε ολόκληρο το σχέδιο.

Τον έβρισκες παντού.

Να πιέζει, να κυνηγά χαμένες μπάλες, να παλεύει με τον Βίντα και τον Ρέλβας, να κερδίζει μονομαχίες, να κρατά την μπάλα, να δημιουργεί χώρο για τους συμπαίκτες του. Ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, τρεξίματα και προσωπικές μάχες.

Ο Εντιαγέ έκανε τη βρόμικη δουλειά που πολλές φορές δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς. Και στο τέλος βρήκε και το γκολ του. Το κερασάκι στην τούρτα μιας εμφάνισης που είχε ήδη όλα όσα χρειάζεται ένας προπονητής από τον επιθετικό του.

Το τρίτο πρόσωπο της βραδιάς ήρθε από τον πάγκο.

Ο Σόλα Σορετίρε δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να αφήσει το αποτύπωμά του. Στην αντεπίθεση που ο ίδιος ξεκίνησε, συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ολοκλήρωσε τη φάση με ένα πανέμορφο γκολ.

Μια ενέργεια με ταχύτητα, καθαρό μυαλό και σωστές αποφάσεις. Τρία στοιχεία που ο ΠΑΟΚ είχε στερηθεί σε αρκετά παιχνίδια του μέχρι τώρα.

Και κάπως έτσι, οι τρεις επιθετικοί του έβαλαν την υπογραφή τους σε μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από όσο δείχνει το τελικό σκορ.

Οι επιλογές που έδωσαν άλλη εικόνα στον ΠΑΟΚ

Δεν ήταν μόνο το επιθετικό δίδυμο.

Ο Λίσι εμπιστεύτηκε τον Δημήτρη Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια, επανέφερε τον Μπαπτίστ Σανταμαρία στον άξονα δίπλα στον Κρίστιαν Γιάκιτς και επέλεξε τον Δημήτρη Γιαννούλη για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Στα δεξιά, ο Τζόντζο Κένι συνέχισε το δικό του ασταμάτητο πρόγραμμα. Δέκατο έβδομο συνεχόμενο παιχνίδι στην αρχική ενδεκάδα. Και δεν αρκέστηκε στα αμυντικά του καθήκοντα. Η ασίστ στο γκολ του Μπάνζα ήταν άλλη μια υπενθύμιση της επιθετικής συνεισφοράς του.

Ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερη ενέργεια, καλύτερη διάθεση στις προσωπικές μονομαχίες και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να κυνηγήσει κάθε φάση.

Δεν ήταν όλα ιδανικά. Από το 50ό μέχρι το 70ό λεπτό, η ΑΕΚ κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, πήρε μέτρα και έβαλε τον ΠΑΟΚ σε δύσκολη θέση. Ήταν το διάστημα στο οποίο φάνηκε ότι η νέα διάταξη χρειάζεται ακόμη δουλειά, ειδικά όταν ο αντίπαλος αποκτά τον έλεγχο του κέντρου.

Αλλά, με εξαίρεση εκείνο το εικοσάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που έδειχνε να θέλει περισσότερο τη νίκη. Όχι στα λόγια. Στις δεύτερες μπάλες, στις μονομαχίες, στις επιστροφές, στην επιμονή του να ψάξει το επόμενο γκολ.

Αυτός πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι η εξαίρεση

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε. Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσει από τη βραδιά.

Αντέδρασε μετά την Καλαμάτα, μετά τον προβληματισμό που άφησε η νίκη επί του Ηρακλή, μετά την ήττα στο Παγκρήτιο. Αντέδρασε απέναντι σε μια πρωταθλήτρια που δεν προσφερόταν για εύκολες απαντήσεις.

Ο Λίσι πήρε ένα ρίσκο και κέρδισε. Ο Μπάνζα απέδειξε ξανά ότι είναι επιθετικός περιοχής με σπάνιο ένστικτο. Ο Εντιαγέ έδωσε την ένταση που χρειαζόταν η ομάδα. Ο Σορετίρε έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο.

Αυτό το 3-1 δεν αποτελεί... πιστοποιητικό ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Ούτε σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έγινε ξαφνικά η ομάδα που όλοι περίμεναν από το ξεκίνημα της χρονιάς.

Υπάρχει, όμως, μια διαφορά ανάμεσα στο να περιμένεις την αντίδραση και στο να τη βλέπεις.

Απόψε την είδαμε.

Και αυτή η εικόνα δεν μπορεί να είναι η εξαίρεση. Πρέπει να γίνει το μίνιμουμ της απόδοσης του ΠΑΟΚ.

Αν θέλει να αλλάξει πραγματικά η χρονιά του, ο διακόπτης που γύρισε απέναντι στην ΑΕΚ πρέπει να μείνει εκεί.