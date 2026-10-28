ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ο Μπάνζα έκανε το 1-0 με κεφαλιά
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Σιμόν Μπάνζα στο 8' έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο Σιμόν Μπάνζα στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σκόραρε ξανά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Στο 8' ο Κένι έβγαλε τη σέντρα από δεξιά στην καρδιά της περιοχής της ΑΕΚ και ο Μπάνζα σηκώθηκε ανάμεσα στους Ρέλβας και Βίντα και με κεφαλιά σημείωσε το 1-0. Στη συνέχεια Γάλλος, με ρίζες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, φορ πανηγύρισε με το σήμα κατετεθέν του κάνοντας τον «Τζόκερ».
Το γκολ του Μπάνζα
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.