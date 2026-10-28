Ο Σιμόν Μπάνζα στο 8' έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Σιμόν Μπάνζα στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σκόραρε ξανά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Στο 8' ο Κένι έβγαλε τη σέντρα από δεξιά στην καρδιά της περιοχής της ΑΕΚ και ο Μπάνζα σηκώθηκε ανάμεσα στους Ρέλβας και Βίντα και με κεφαλιά σημείωσε το 1-0. Στη συνέχεια Γάλλος, με ρίζες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, φορ πανηγύρισε με το σήμα κατετεθέν του κάνοντας τον «Τζόκερ».

Το γκολ του Μπάνζα