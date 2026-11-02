Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα με τον ΠΑΟΚ Β, με τον Δικέφαλο να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για τον σεβασμό στην ομάδα.

Νέο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Τάισον στον ΠΑΟΚ, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να τίθεται από σήμερα σε διαφορετικό προπονητικό καθεστώς και να ακολουθεί εξειδικευμένο πρόγραμμα στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Β.

Στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με τον Αστέρα, ο Αλέσιο Λίσι ζήτησε από τον Τάισον να περάσει ως αλλαγή. Ο Βραζιλιάνος σηκώθηκε από τον πάγκο, αλλά αντέδρασε και δεν μπήκε ποτέ στο ματς. Προφανώς χολωμένος από το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Ιταλός προπονητής ρωτήθηκε για τη μη συμμετοχή του 38χρονου εξτρέμ. Αποφάσισε να τον καλύψει υποστηρίζοντας ότι «αισθάνθηκε ενοχλήσεις». Αν στην πράξη υπήρχαν ενοχλήσεις πριν από τον αγώνα, τότε ο Τάισον δεν θα έμπαινε αποστολή, οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

To καλοκαίρι όταν συζητούσε για την ανανέωση του συμβολαίου του ο Βραζιλιάνος είχε ενημερωθεί από τον Λέο Μάτος και τη διοίκηση για τον περιορισμένο ρόλο και χρόνο συμμετοχής. «Ελα να βοηθήσεις την ομάδα και μετά μπορεί να μείνεις σ' έναν άλλον ρόλο», του είχε ειπωθεί και με την υπογραφή έδειξε όλα αυτά να τα αποδέχεται.

Η απόφαση που πάρθηκε είναι ο Τάισον να ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα, με στόχο την ανάκτηση και τη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης, καθώς και της αγωνιστικής του ετοιμότητας.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προπονήσεων του ΠΑΟΚ Β, με την κίνηση αυτή να έχει και σαφή πειθαρχική διάσταση.

Στον ΠΑΟΚ θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι δεν υπάρχει ανοχή σε συμπεριφορές που παραβιάζουν τις αρχές του σεβασμού προς την ομάδα. Το μήνυμα δεν αφορά αποκλειστικά τον Τάισον, αλλά απευθύνεται σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Παράλληλα, είναι μια κίνηση στήριξης από τον Λέο Μάτος και τη διοίκηση προς τον Αλέσιο Λίσι, που βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοιες συμπεριφορές από το καλοκαίρι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται θέμα

Το όνομα του Βραζιλιάνου είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα, όταν είχαν κυκλοφορήσει αναφορές περί αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς του.

Τότε ο Τάισον είχε αντιδράσει έντονα μέσω των κοινωνικών δικτύων, διαψεύδοντας όσα του αποδίδονταν.

«Την ημέρα που θα γίνω πρόβλημα, θα είμαι ο πρώτος που θα αφήσω το κλαμπ που άνοιξε τις πόρτες του για μένα! Πρέπει να το σταματήσετε αυτό, να σταματήσετε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια», είχε γράψει μεταξύ άλλων.

Αυτή τη φορά, πάντως, υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση για την προπονητική καθημερινότητα του ποδοσφαιριστή, με τον Τάισον να συνεχίζει την προετοιμασία του μαζί με τον ΠΑΟΚ Β.

Η στάση του συλλόγου αποτυπώνει την πρόθεση να μπουν σαφή όρια σε ζητήματα συμπεριφοράς και σεβασμού, ανεξάρτητα από το όνομα, την εμπειρία ή την προσφορά κάθε ποδοσφαιριστή.