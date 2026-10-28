ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ο Εντιαγέ έκανε το 3-1 με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
O Σερίφ Εντιαγέ με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 3-1 για τον ΠΑΟΚ στον εντός έδρας αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ 9 λεπτά μετά το γκολ του Σορετίρε πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στον αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ, στην Τούμπα. Στο 79' η μπάλα έφτασε στον Σερίφ Εντιαγέ έπειτα από απομάκρυνση του Βίντα, ο φορ των γηπεδούχων βρήκε χώρο πίσω από το ημικύκλιο, καθώς δεν τον μάρκαρε αποφασιστικά ο Ρέλβας και με άψογο σουτ νίκησε τον Μπαλαμώτη για το 3-1.
Το γκολ του Εντιαγέ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.