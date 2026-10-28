O Σερίφ Εντιαγέ με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 3-1 για τον ΠΑΟΚ στον εντός έδρας αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ 9 λεπτά μετά το γκολ του Σορετίρε πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στον αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ, στην Τούμπα. Στο 79' η μπάλα έφτασε στον Σερίφ Εντιαγέ έπειτα από απομάκρυνση του Βίντα, ο φορ των γηπεδούχων βρήκε χώρο πίσω από το ημικύκλιο, καθώς δεν τον μάρκαρε αποφασιστικά ο Ρέλβας και με άψογο σουτ νίκησε τον Μπαλαμώτη για το 3-1.

Το γκολ του Εντιαγέ