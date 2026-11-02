Ο Τάισον τόνισε ότι είναι χαρά του να βοηθάει τους νέους παίκτες.

Ο Τάισον ουσιαστικά είναι εκτός πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ.

Η ομάδα αποφάσισε να προπονείται με τον ΠΑΟΚ Β' από τη στιγμή που στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, αρνήθηκε να μπει ως αλλαγή.

Ο έμπειρος εξτρέμ, ο οποίος τον ερχόμενο Γενάρη θα κλείσει τα 39 του χρόνια, με story στο instagram, μετά την απόφαση που πάρθηκε, τόνισε ότι θα συνεχίσει να προπονείται με την ίδια νοοτροπία και ότι είναι χαρά του να στηρίζει τους νέους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Τάισον: «Καλησπέρα παιδιά. Γνωρίζετε ήδη τα νέα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θα συνεχίσω να προπονούμαι με την ίδια νοοτροπία και την ίδια αφοσίωση. Είναι ταυτόχρονα χαρά και πρόκληση για μένα να βοηθώ και να στηρίζω τους νεότερους παίκτες.

Άλλωστε, αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει σημασία για τον ΠΑΟΚ είναι η ομάδα να επικεντρωθεί στο πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι που μετράει τώρα!».