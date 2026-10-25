Βόλος ELABET - Παναθηναϊκός 0-1: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε...»

Γιώργος Σακελλαρίου
Βόλος ELABET - Παναθηναϊκός 0-1: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε...»

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Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τους παίκτες στο Πανθεσσαλικό.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν πτοήθηκε από τις κακές καιρικές συνθήκες.

Στο Πανθεσσαλικό με τη βροχή να πέφτει με τρομερή ένταση, οι φίλοι του τριφυλλιού έδωσαν βροντερό παρών. Περίπου 12.500 οπαδοί της ομάδας στήριξαν τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ και στο φινάλε αποθέωσαν τους παίκτες για μία ακόμα νίκη στην πορεία για την επίτευξη του μεγάλου στόχου.

«Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε, οέ, οέ, οέ, πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ», φώναζαν οι οπαδοί, ενώ και οι παίκτες όταν κατευθύνονταν στα αποδυτήρια χειροκρότησαν τον κόσμο που βρέθηκαν ξανά δίπλα τους.

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Δείτε το βίντεο

 

@Photo credits: INTIME
     

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