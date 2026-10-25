Ντέσερς: «Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στις καταστάσεις αυτές και να τελειώνουμε τα παιχνίδια»

Οι δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Βόλου Elabet με 1-0 χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο ίδιος στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Ο Σίριλ Ντέσερς ήταν για άλλη μια φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί του Βόλου Elabet με 1-0 για την 8η αγωνιστική της Superleague, αφού σημείωσε το γκολ της νίκης για τους «πράσινους».

Ο Νιγηριανός φορ τόνισε πως δεν υπήρχαν δικαιολογίες για το ματς αυτό, αφού ούτε κουρασμένοι εμφανίστηκαν ούτε το γήπεδο είχε το παραμικρό πρόβλημα. Ανέφερε πως εκείνοι είχαν τον έλεγχο του ματς για το μεγαλύτερο μέρος και τον έχασαν μόνο για ένα κομμάτι στο δεύτερο ημίχρονο και γι' αυτό έπρεπε να έχουν τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι.

Κλείνοντας μίλησε για την πρόοδο που έχει κάνει στη συνεργασία του με τον Τεττέη.

Οι δηλώσεις του Ντέσερς

Για τις δυσκολίες του αποψινού αγώνα και τι σημαίνει μία τέτοια νίκη:

«Πρώτα απ' όλα νομίζω πως η κούραση δεν ήταν παράγοντας για απόψε.Τρέξαμε πολύ. Αισθανόμασταν καλά, φρέσκοι. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε πολύ καλή κατάσταση απόψε κατά τη γνώμη μου. Οπότε αυτά δεν ήταν δικαιολογίες. Είχαμε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του. Μόνο σ' ένα κομμάτι στο δεύτερο μέρος χάσαμε τον έλεγχο, επιτρέψαμε στον αντίπαλό μας να γίνει πιο επικίνδυνος. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στις καταστάσεις αυτές και να προσπαθούμε να τελειώνουμε τα ματς νωρίτερα».

Για το πρώτο γκολ με σουτ στην κίνηση και τη δεύτερη σερί ασίστ του Τεττέη:

«Πρώτα απ' όλα, νομίζω πως ο Ανδρέας έκανε μία υπέροχη ατομική ενέργεια στην αρχή κι έπειτα με τη σέντρα. Τρομερή μπάλα (μου έβγαλε). Ήμουν χαρούμενος που μπόρεσα να κάνω καλή κίνηση και να τελειώσω τη φάση. Όσον αφορά τη συνεργασία μας, αυτά είναι τα πρώτα ματς που παίζουμε μαζί.

Νομίζω πως ήδη μπορείτε να δείτε βελτίωση και υπάρχει χώρος για παραπάνω. Αν χρησιμοποιούμε ο ένας τον άλλον περισσότερο μέσα και γύρω από το κουτί, αν μπορούμε να παίξουμε μαζί ή με τον Ραστόντερ ή τον Λιβάι, θα είναι δύσκολο να μας αντιμετωπίσει κάθε άμυνα».