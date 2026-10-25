Νίστρουπ: «Απαιτητικό και δύσκολο αυτό που έκαναν οι παίκτες μου, ήμασταν γαμ@@@ κοντά στα σύνορα της Κίνας»

Τα πρώτα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Βόλου Elabet στο flash interview.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη νίκη με 1-0 και την εμφάνιση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό για την 8η αγωνιστική της Superleague, η οποία τον έφερε στο 7/8 στη φετινή σεζόν και τον διατήρησε πρώτο.

Ο Δανός τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους ποδοσφαιριστές του για το γεγονός πως πριν τρεις μέρες βρίσκονταν στα σύνορα με την Κίνα και πήγαν στον Βόλο κι έκαναν μία ικανοποιητική εμφάνιση παίρνοντας μία σημαντική νίκη.

Φυσικά, δεν παρέλειψε να ευχαιρστήσει και τους οπαδούς του «τριφυλλιού», λέγοντας πως απόψε όλοι βίωσαν μία απίστευτη υποστήριξη από τον κόσμο και είναι σημαντικό για κείνους που μπόρεσαν να τον ανταμείψουν.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνισή μας. Θεωρώ ότι σήμερα δείξαμε εξαιρετική πειθαρχία στο παιχνίδι μας. Πραγματοποιήσαμε ένα εξαιρετικό πρώτο 75λεπτο, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Στα τελευταία δέκα λεπτά τα πράγματα είναι πάντα δύσκολα όταν προηγείσαι μόλις με ένα γκολ, όμως πιστεύω ότι συνολικά οι ποδοσφαιριστές μου πραγματοποίησαν μια κορυφαία εμφάνιση.

Πριν από λιγότερο από τρεις ημέρες βρισκόμασταν κυριολεκτικά δίπλα στα σύνορα με την Κίνα και, παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να έρθουμε εδώ και να πάρουμε τη νίκη. Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά απαιτητικό και δύσκολο».

Για το ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού ζητάει το πρωτάθλημα:

«Δεν ξέρω τι ακριβώς φωνάζουν, αλλά η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Είναι σαν να έχουμε 15.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού που μας ακολουθούν παντού.

Νομίζω ότι σήμερα είχαμε τη χειρότερη κακοκαιρία από τότε που ήρθα από την Κοπεγχάγη. Αυτό σίγουρα δεν ήταν μέρος της συμφωνίας μου!

Πέρα από την πλάκα, ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους μας να νιώσουμε αυτή την απίστευτη υποστήριξη από τον κόσμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι καταφέραμε να τους ανταμείψουμε με μια νίκη».