Χάρη σε πανέμορφο πλασέ του Ντέσερς από θαυμάσια ασίστ του Τεττέη στο 46', ο Παναθηναϊκός επικράτησε υπό βροχή 1-0 του Βόλου ELABET και παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μία εβδομάδα πριν από το ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να περάσει και από το Πανθεσσαλικό νικώντας τον Βόλο και την έντονη βροχόπτωση με 1-0 για την 8η αγωνιστική της Superleague κάνοντας έτσι το 7/8 στο τρέχον πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» κατόρθωσαν να κερδίσουν μ' αυτό το ισχνό προβάδισμα χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Ντέσερς στο 46ο λεπτό, από υπέροχη σέντρα του Τεττέη, ενώ από είχαν και από ένα δοκάρι σε κάθε ημίχρονο με τους Ντέσερς και Λιβάι.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Κώστας Μπράτσος παρέταξε την ομάδα του μ' ένα 3-5-2. Ο Σιαμπάνης ήταν κάτω από την εστία. Στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Κάργας, Αγιακούα και Λεκούς ενώ στα δύο άκρα ξεκίνησαν δεξιά ο Τασιούρας και αριστερά ο Μεντίλ.

Στη μεσαία γραμμή έπαιξαν οι Μπούρνιτς, Κόμπα και Γκονζάλες ενώ στην επίθεση το δίδυμο αποτελείτο από τους Λάμπρου και Ουρτάδο.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ από την άλλη πήγε μ' ένα αρκετά επιθετικό 4-4-2, αφού χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ταυτόχρονα από την αρχή τους Τεττέη, Ντέσερς και Λιβάι. Ο Πένια ήταν κάτω από τα δοκάρια.

Στο κέντρο της άμυνας οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα δεξιά πήρε ξανά θέση ο Καλάμπρια και στα αριστερά ο Σαλάχ-Εντίν. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Καμαρά και Κάνγκουα. Δεξιά στο «φτερό» έπαιξε ο Λιβάι Γκαρσία και αριστερό ο Αντίνο. Στην κορυφή της επίθεσης πήραν θέση οι Τεττέη και Ντέσερς.

Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε λύσεις στο «μπλόκο» του Βόλου

Το παιχνίδι ήταν πολύ νωθρό στο ξεκίνημά του και γι' αυτό στο πρώτο 20λεπτο δεν είχε καθόλου ευκαιρίες. Τελικά η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 25ο λεπτό, όταν ο Ντέσερς πήρε τη μπάλα από το σουτ του Σαλάχ-Εντίν που κόντραρε και το τσαφ του Κάνγκουα, ξεπέρασε τον Σιαμπάνη, έχασε την ισορροπία του και πλάσαρε πέφτοντας, σημαδεύοντας το δοκάρι της εστίας του Έλληνα κίπερ.

Η επόμενη ευκαιρία ήταν και για τους «πράσινους» στο 40ο λεπτό. Σέντρα του Καμαρά, ωραία κίνηση του Φαν Ντρόνγκελεν στο δεύτερο δοκάρι, ο οποίος είχε μείνει εκεί από την προηγούμενη στατική φάση, κεφαλιά του Ολλανδού, αλλά ο Σιαμπάνης έκανε μία ενστικτώδη επέμβαση.

Η τελευταία καλή στιγμή ήρθε στο 45+1' του πρώτου μέρους, όταν ο Παναθηναϊκός γύρισε τη μπάλα, ο Καλάμπρια βρέθηκε σε καλή θέση για σουτ στα όρια της περιοχής και δεξιά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω.

Ο Ντέσερς ξανά τη λύση

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Παναθηναϊκός βρήκε κατευθείαν τη λύση με μία συνεργασία των Τεττέη και Ντέσερς στο 46'. Ο πρώτος έβγαλε μία υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Βόλου και ο δεύτερος έκανε υπέροχη κίνηση και τελείωμα με τη μία νικώντας τον Σιαμπάνη.

Με την ψυχολογία του τέρματος που σημείωσαν και το άγχος που αφαίρεσαν με τα πόδια τους απ' αυτό, οι «πράσινοι» ενέτειναν κι άλλο την πίεσή τους. Στο 49' είχαν δοκάρι με τον Λιβάι Γκαρσία. Κάθετη του Τεττέη, γύρισμα του Σαλάχ-Εντίν, κοντρόλ και εκτέλεση του φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και κατέληξε στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού του Σιαμπάνη.

Στο 71' ήταν η σειρά του Ραστόντερ να προσπαθήσει να κλειδώσει τοματς για το «τριφύλλι». Κλέψιμο του Καλάμπρια, κάθετη πάσα στον Ραστόντερ, εκείνος προσπάθησε να τσιμπήσει προ του Σιαμπάνη, όμως ο Έλληνας κίπερ έβγαλε ωραία με το σώμα του.

Στην πρώτη του επίσκεψη στην περιοχήτου Παναθηναϊκού, ο Βόλος Elabet ευτύχησε να σκοράρει, όμως αυτό δεν μέτρησε, αφού υπήρχε οφσάιντ στον σκόρερ.

Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, ο Βόλος έχασε μία μεγάλη ευκαιρία με τον Πιέρ-Γκαμπριέλ στο 90+2', όταν σε αντεπίθεση, βρέθηκε στα όρια της περιοχής του «τριφυλλιού», αλλά πλάσαρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πένια.

Ο Παναθηναϊκός είχε άλλες δύο καλές στιγμές με τους Ντέσερς και Ταμπόρδα, αλλά τον πρώτο τον σταμάτησε ο Σιαμπάνης και ο δεύτερος έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

MAN OF THE MATCH: Ο Ντέσερς ήταν και πάλι εκείνος που έδωσε τη λύση. Μπορεί στην ευκαιρία που είχε στο πρώτο μέρος να σημάδεψε το δοκάρι, μη έχοντας και την ισορροπία του, ωστόσο στη δεύτερη που του δόθηκε δεν λάθεψε και σκόραρε έτσι το 9ο του γκολ σε 14 αναμετρήσεις.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Τεττέη μπορεί να μην μπόρεσε να σκοράρει και να καταστεί ο ίδιος ιδιαίτερα απειλήτικός, ωστόσο ήταν οι δικές του πάσες που έφτιαξαν τις δύο από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Η πρώτη στο γκολ του Ντέσερς με την ωραία σέντρα που έκανε και η δεύτερη στο δοκάρι του Λιβάι Γκαρσία, που ακολούθησε λίγο μετά.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Γενικά η ομάδα του Βόλου δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των υψηλών απαιτήσεων του αγώνα αυτού βγάζοντας το σύνολο του αγώνα χωρίς να καταφέρει να κάνει έστω μία καλή ευκαιρία.

Η ΓΚΑΦΑ: Η αμυντική αντίδραση του Μεντίλ στο γκολ του Παναθηναϊκού για το 0-1, όταν ο Ντέσερς τον ξεφορτώθηκε με μία απλή κίνηση.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τσέτσιλας δεν είχε κάποια δύσκολη φάση να διαχειριστεί. Μέτρησε σωστά το γκολ του Παναθηναϊκού, όπως επιβεβαίωσε και το VAR και γενικότερα δεν είχε πρόβλημα στη διαχείριση του αγώνα.

ΤΟ ΤΑMΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε επάξια με 1-0 του Βόλου Elabet στο Πανθεσσαλικό σ' ένα ματς που αναμενόταν να είναι γιορτή, όμως λίγο η συνεχής βροχόπτωση, λίγο η δυσκολία του να σκοράρει στο πρώτο μέρος, το έκανε να μοιάζει με «παγίδα», στην οποία όμως δεν έπεσαν τελικά οι «πράσινοι».

Ενδεκάδες:

Βόλος Elabet (πρ. Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Αγιακούα, Λεκούς (74' Χαραλαμπόγλου), Τασιούρας (46' Κάτσικας), Μεντίλ (63' Πιέρ-Γκαμπριέλ), Γκονζάλες (46' Χεσκ), Μπούρνιτς, Κόμπα, Λάμπρου (63' Καμπελά), Ουρτάδο.

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν (79' Κυριακόπουλος), Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι (68' Ταμπόρδα), Αντίνο (86' Λούζα), Τεττέη (68' Ραστόντερ), Ντέσερς.