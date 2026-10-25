Ο Τζέικομπ Νίστρουπ χειροκρότησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού κι αποθεώθηκε.

Τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι, κορυφή στο πρωτάθλημα και στη League Phase του Conference League. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ αρχίζει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και στο Πανθεσσαλικό αποθεώθηκε.

Μετά τη νέα νίκη του τριφυλλιού με 1-0 κόντρα στον Βόλο ELABET, ο Δανός προπονητής κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια, ύψωσε τις γροθιές του και χειροκρότησε τον κόσμο για την στήριξή του.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού με τη σειρά τους αποθέωσαν τον Νίστρουπ και φώναξαν ρυθμικά το όνομά του.

Δείτε το βίντεο στην ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός