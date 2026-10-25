Βόλος Elabet-Παναθηναϊκός: Η ανακοίνωση των Βολιωτών για το θέμα των εισιτηρίων
Ο Βόλος Elabet εξέδωσε ανακοίνωση με σκοπό να ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό εισιτηρίων που παραχωρήθηκαν για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 8η αγωνιστική της Superleague.
Οι Βολιώτες ενημέρωσαν πως κόπηκαν περισσότερα από 12 χιλ. εισιτήρια, για την ακρίβεια 12.558, δίνοντας έτσι μία εικόνα για το μαζικό «παρών», που έδωσε ο κόσμος των «πράσινων» στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.
Η ανακοίνωση του Βόλου Elabet
Για την σωστή ενημέρωση των φιλάθλων, η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι έχουν διατεθεί 12.558 εισιτήρια για τον αγώνα Βόλος – Παναθηναϊκός
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