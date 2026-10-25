Βόλος Elabet-Παναθηναϊκός: Η ανακοίνωση των Βολιωτών για το θέμα των εισιτηρίων

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Βόλος Elabet-Παναθηναϊκός: Η ανακοίνωση των Βολιωτών για το θέμα των εισιτηρίων

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Ο Βόλος Elabet έκανε γνωστά με ανακοίνωσή του τα εισιτήρια που πουλήθηκαν για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Βόλος Elabet εξέδωσε ανακοίνωση με σκοπό να ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό εισιτηρίων που παραχωρήθηκαν για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 8η αγωνιστική της Superleague.

Οι Βολιώτες ενημέρωσαν πως κόπηκαν περισσότερα από 12 χιλ. εισιτήρια, για την ακρίβεια 12.558, δίνοντας έτσι μία εικόνα για το μαζικό «παρών», που έδωσε ο κόσμος των «πράσινων» στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Η ανακοίνωση του Βόλου Elabet

Για την σωστή ενημέρωση των φιλάθλων, η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι έχουν διατεθεί 12.558 εισιτήρια για τον αγώνα Βόλος – Παναθηναϊκός

@Photo credits: INTIME
     

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