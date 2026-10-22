Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι έτοιμοι να σπάσουν το ρεκόρ στο Πανθεσσαλικό, που θα μπορούσαν να σημειώσουν πριν τέσσερα χρόνια. Νέα έσοδα για τον Βόλο ELABET.

Με την πορεία που έχει έως τώρα ο Παναθηναϊκός, ήταν δεδομένο ότι την ερχόμενη Κυριακή στις 18:00 το Πανθεσσαλικό θα βαφτεί πράσινο.

Το τριφύλλι συμφώνησε με τον Βόλο ELABET και ουσιαστικά θα έχει όλο το γήπεδο δικό του. Η χωρητικότητα του σταδίου είναι 20.800 θεατές και τόσα αναμένεται να είναι τα εισιτήρια που θ' ανακοινωθούν. Το ρεκόρ για οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας, σημειώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν από τη λίγα ανακοινώθηκε ότι στο ματς του Βόλου ELABET με την ΑΕΚ διατέθηκαν 20.000 εισιτήρια.

Το προηγούμενο ρεκόρ στο Πανθεσσαλικό το είχε ο Παναθηναϊκός. Στις 29/10/22, τέτοια εποχή δηλαδή πριν τέσσερα χρόνια, στο Βόλος - Παναθηναϊκός δόθηκαν 14.882 εισιτήρια. Με τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να συντρίβουν τον αντίπαλό τους με 5-1.

Οι πράσινοι θα μπορούσαν να έχουν σημειώσει ρεκόρ στο συγκεκριμένο γήπεδο εκείνο το βράδυ. Αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Η αστυνομία ζήτησε να μην ανοίξει το ένα πέταλο, δεξιά από τα επίσημα.

Οπότε, δεν βγήκαν προς διάθεση περίπου 5.000 εισιτήρια. Γενικά για εκείνο το ματς κυκλοφόρησαν πολύ λιγότερα εισιτήρια. Διαφορετικά, με τον ξεσηκωμό που υπήρχε στις τάξεις των οπαδών του τριφυλλιού, ήταν πολύ πιθανό τα εισιτήρια να ξεπερνούσαν τις 20.000.

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ

Στις 19/3/23 ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει με τον Βόλο για τα playoffs με το ένα πέταλο να είναι πάλι κλειστό. Το Πανθεσσαλικό βάφτηκε στα ερυθρόλευκα τότε και τα εισιτήρια ήταν 14.495 εισιτήρια. Δηλαδή, 387 λιγότερα, σε σχέση με το ματς Βόλος - Παναθηναϊκός. Ο κόσμος του τριφυλλιού είχε το ρεκόρ στο συγκεκριμένο γήπεδο και το έσπασαν οι οπαδοί της ΑΕΚ.

Σ' επίπεδο Super League είναι λογικά και ρεκόρ τα 20.000 εισιτήρια σε ματς στην περιφέρεια, πλην τις έδρες των μεγάλων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα περισσότερα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στο ίδιο γήπεδο σε ματς της ΑΕΚ, μέχρι πέρσι φυσικά, ήταν στις 5/1/25 για την 17η αγωνιστική. Τότε πουλήθηκαν 9.597 εισιτήρια.

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Νέα ανάσα για την ομάδα και την πόλη

Με κόστος εισιτηρίου 20 και 30 ευρώ, γίνεται αντιληπτό ότι ο Βόλος ELABET θα βάλει στο ταμείο του ένα σεβαστό ποσό. Με μέσο όρο τιμή εισιτηρίου τα 25 ευρώ, αν υπολογίσουμε ότι θα δοθούν 20.000 εισιτήρια, τότε ο τοπικός σύλλογος θα εισπράξει μισό εκατ. ευρώ! Για ένα ματς. Σημαντικό μέρος δηλαδή του ετήσιου μπάτζετ!

Φυσικά κέρδος θα υπάρξει, όπως συνέβη και στα άλλα ματς με μεγάλες ομάδες, για τις τοπικές επιχειρήσεις. Έπεσε αρκετό χρήμα στο Βόλος - ΑΕΚ και τον περασμένο Απρίλιο ήρθε και ο τελικός του Κυπέλλου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ να κατακλύζουν την πόλη.

Τώρα είναι η σειρά των φίλων του Παναθηναϊκού να γεμίσουν την πόλη της Μαγνησίας. Θα υπάρχουν πολλά έσοδα για στο κομμάτι της εστίασης και τα πρατήρια καυσίμων, για ένα απλό ποδοσφαιρικό παιχνίδι μέσα σε λίγες ώρες. Υπολογίζεται, να «πέσει» στην πόλη έως κι ένα εκατ. ευρώ.