Νίστρουπ: «Κάποιοι δουλεύουν σκληρά και αξίζουν να παίζουν περισσότερο, όμως ξέρουν που βρίσκονται»

Τα λόγια των Νίστρουπ και Καμαρά στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καϊράτ Αλμάτι. Αποστολή στο Καζακστάν: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν την Πέμπτη (22/10-17:30) για την 2η αγωνιστική του Conference League.

Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως γνωρίζει την ομάδα αυτή, επειδή την αντιμετωπίζει στην ουσία για δεύτερη φορά μέσα σ' έναν χρόνο κι έτσι έχει μία εικόνα, παρ' ότι έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες.

Εκείνος εξήγησε πως ακόμα μαθαίνει την ομάδα και τους παίκτες και γι' αυτό δεν νιώθει έτοιμος για ροτέισον μεγαλύτερο των τριών παικτών, αφού δεν θέλει να επηρεάσει τη σταθερότητα της ομάδας.

Επισήμανε πως υπάρχουν παίκτες που θα έπρεπε να παίζουν περισσότερο, όμως κι εκείνοι γνωρίζουν ότι βρίσκονται στον Παναθηναϊκό, που υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και είναι συνειδητοποιημένοι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ

Για το γνωρίζει για το Καζακστάν:

«Είναι η δεύτερη που παίζω με την Καϊράτ μέσα σ' έναν χρόνο. Την προηγούμενη χρονιά την αντιμετώπισα στα προκριματικά του Champions League με την Κοπεγχάγη. Έχουμε αναλύσει αρκετά τον σύλλογο αυτό. Τα έχουν πάει καλά τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι εύκολο να κατακτήσει το εγχώριο πρωτάθλημα, γιατί απέχει τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, δύο στροφές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες απ' όταν είχαμε παίξει. Έχει ευρωπαϊκή εμπειρία σαν ομάδα».

Για το δίδυμο της Καϊράτ και πώς θα το σταματήσει:

«Νομίζω πως σήμερα όλες οι ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν παίκτες ποιοτικούς. Όπως είδατε και με τον Αστέρα, που υπήρχε ο Μπαρτόλο. Π.χ. ο Εντμίλσον είναι ένας τέτοιος. Τον είχαμε αντιμετωπίσει και με την Κοπεγχάγη. Χρειαζόμαστε μία άμυνα που θα είναι επιθετική και συμπαγής για να τους σταματήσουμε. Πρέπει να φτάσουμε στο πρέπον επίπεδο απόδοσης».

Για το ροτέισον:

«Έχουμε προπόνηση. Θα δούμε πως τα σώματα και τα πνεύματα έχουν ανακάμψει από το προηγούμενο ματς. Έχω πολλές καλές μονάδες. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τη σταθερότητα στην ομάδα. Με τον Αστέρα κάναμε τρεις αλλαγές, ίσως μπορούσαμε και περισσότερες, ίσως όχι. Χρειάζεται να μάθω τους παίκτες για να δω πόσους μπορούμε να αλλάζουμε κάθε φορά από ματς σε ματς. Πολλοί δουλεύουν σκληρά και αξίζουν να παίζουν περισσότερο. Όλοι τους όμως έχουν διαλέξει να παίζουν στον Παναθηναϊκό και ξέρουν ότι υπάρχει ανταγωνισμός κι αυτό είναι στην ουσία που συμβαίνει».

Για τις απουσίες και τα γκολ δέχθηκε στα δύο τελευταία ματς:

«Οι Γιάγκουσιτς και Ουναΐ είναι εκτός για αύριο, ευτυχώς ο πρώτος όχι για μεγάλο διάστημα, όπως ο Μαροκινός, που είναι τεράστια απουσία, αφού πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Λυπούμαστε γι' αυτόν, δεν το άξιζε. Πρέπει να δώσει τη μάχη του να επιστρέψει κι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τον βοηθήσουμε. Την Κυριακή τα πήγαμε καλά χωρίς εκείνον και είναι δουλειά μου να φροντίσω να γίνει ξανά αυτό. Κάναμε πολλές ευκαιρίες στα προηγούμενα ματς και σ' αυτό έπαιξε ρόλο και ο κόσμος, που αύριο δεν θα τον έχουμε κοντά μας. Πρέπει να είμαστε καλοί με τη μπάλα αύριο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Πάντα υπάρχουν πράγματα να βελτιώσουμε, όπως το να μην δεχθούμε γκολ».

Για τι ξεχωρίζει από την Καϊράτ κι αν είναι πιο αδύναμη:

«Αυτό που μπορεί να κάνει την Καϊράτ επικίνδυνη είναι το γεγονός πως μπορεί να παίζει καλά στην έδρα της, αλλά και ότι έχει αλλάξει αρκετούς ποδοσφαιριστές από την τελευταία μας συνάντηση. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατά σημεία. Εγώ πάντα σέβομαι τους αντιπάλους μας. Είναι μία ομάδα που έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία τους τελευταίους μήνες και αναμένουμε να δώσει μία καλή μάχη στο σπίτι της αύριο».

Καμαρά: «Να κερδίσουμε όσα περισσότερα ματς γίνεται»

Για το πως αντιμετωπίζουν το αυριανό παιχνίδι:

«Ειλικρινά θέλουμε να κερδίσουμε όσο περισσότερα ματς γίνεται δουλεύοντας σκληρά κάθε μέρα. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο ματς, αλλά θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη».

Για τη σημασία του αυριανού αποτελέσματος:

«Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Κάθε ματς είναι σημαντικό. Δεν τα αξιολογούμε διαφορετικά. Θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε και στο τέλος της διαδικασίας θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Προσεγγίζουμε κάθε αγώνα με στόχο τη νίκη».