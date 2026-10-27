Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι κατασκευές του Παναθηναϊκού για τον Βοτανικό, καθώς έφτασαν τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου.

Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής του γηπέδου στον Βοτανικό, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, έφτασαν στο σημείο τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου.

Το τριφύλλι έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα τόσο στο Πρωτάθλημα, καθώς έχει ηττηθεί μία φορά στο αιώνιο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όσο και στο Conference League που παραμένει αήττητος. Ωστόσο, έχει ανάγκη να γυρίσει σελίδα στη ιστορία του για μια νέα αρχή, αφήνοντας πίσω τις δόξες της «Λεωφόρου Αλεξάνδρας» και του ΟΑΚΑ, και να δημιουργήσει νέες στο γήπεδο του Βοτανικού.

Οι εργασίες για το στάδιο του Βοτανικού ξεκίνησαν και επίσημα τον Φεβρουάριο του 2025 και σύμφωνα με ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων, οι κερκίδες και ο σκελετός του γηπέδου κατασκευάζονται ενώ μόλις ξεκίνησαν και οι προετοιμασίες για το στέγαστρο. Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα έχει το νέο του γήπεδο στον Βοτανικό την άνοιξη του 2027, με πιθανή αγωνιστική χρήση από τη σεζόν 2027-28.