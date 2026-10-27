Ο Αζεντίν Ουναϊ είχε αποχωρήσει τραυματίας στο 5-1 του Παναθηναϊκού απέναντι στον Αστέρα Aktor (18/10).

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν για τον Αζεντίν Ουναΐ, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.

Η δεύτερη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε τώρα που το αιμάτωμα είχε υποχωρήσει φανέρωσε πως τα πράγματα είναι χειρότερα απ' ότι αναμενόταν τελικά, με τον Μαροκινό άσο να αναμένεται να επιστρέψει στη διάρκεια των playoffs της Super League.

Ο ίδιος είχε τραυματιστεί στο ματς του Τριφυλλιού με τον Αστέρα Aktor στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος αποχωρώντας μάλιστα με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε πάει κοντά του για να τον παρηγορήσει, όπως αντίστοιχα έκαναν κι άλλα στελέχη της ομάδας.