Η κατάληψη των οπαδών της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό έφερε τον Βόλο στην 8η θέση σε εισιτήρια στη Super League.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν κατάληψη στο Πανθεσσαλικό και μετέτρεψαν το γήπεδο του Βόλου σε Νέα Φιλαδέλφεια.

Περισσότεροι από 20.000 φίλοι της ΑΕΚ έκαναν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να νιώθουν γηπεδούχοι, αν και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι φίλοι της Ένωσης έκαναν ενδεχομένως την μεγαλύτερη μετακίνηση εντός συνόρων για ματς πρωταθλήματος και ο Βόλος γέμισε το ταμείο του. Αν κρατούσε και το 2-1, θα ήταν το τέλειο σενάριο για την ομάδα της Μαγνησίας.

Η Super League, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι στο ματς Βόλος - ΑΕΚ διατέθηκαν 20.000 εισιτήρια! Αυτό έφερε τον Βόλο στην 8η θέση των ομάδων της κατηγορίας με τα περισσότερα εισιτήρια. Στο Πανθεσσαλικό πλέον είναι ρεκόρ αυτός ο αριθμός για παιχνίδι της Super League. Στις 29/10/22 στο Βόλος - Παναθηναϊκός δόθηκαν 14.882 εισιτήρια.

Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, πάντως, θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Η αστυνομία ζήτησε να μην ανοίξει το ένα πέταλο, δεξιά από τα επίσημα. Οπότε, δεν βγήκαν προς διάθεση περίπου 5.000 εισιτήρια. Γενικά για εκείνο το ματς κυκλοφόρησαν πολύ λιγότερα εισιτήρια. Διαφορετικά, με τον ξεσηκωμό που υπήρχε στις τάξεις των οπαδών του τριφυλλιού, ήταν βέβαιο ότι τα εισιτήρια μπορεί να ξεπερνούσαν τις 20.000. Το γήπεδο να θυμίσουμε έχει χωρητικότητα 22.700 θεατές.

Στις 19/3/23 ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει με τον Βόλο για τα playoffs με το ένα πέταλο να είναι πάλι κλειστό. Το Πανθεσσαλικό βάφτηκε στα ερυθρόλευκα τότε και τα εισιτήρια ήταν 14.495 εισιτήρια. Δηλαδή, 387 λιγότερα, σε σχέση με το ματς Βόλος - Παναθηναϊκός. Ο κόσμος του τριφυλλιού είχε το ρεκόρ στο συγκεκριμένο γήπεδο και το έσπασαν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Σ' επίπεδο Super League είναι λογικά και ρεκόρ τα 20.000 εισιτήρια σε ματς στην περιφέρεια, πλην τις έδρες των μεγάλων. Τα περισσότερα εισιτήρια μέχρι χθες που κόπηκαν σε Βόλος - ΑΕΚ ήταν στις 5/1/25 για την 17η αγωνιστική όταν δόθηκαν 9.597 εισιτήρια.

Προσπέρασε τρεις ομάδες

Ο Βόλος πλέον έχει συνολικά στο γήπεδό του 41.176 εισιτήρια. Σε 10 αγώνες είχε 21.176 εισιτήρια, δηλαδή μέσο όρο 2.117 εισιτήρια ανά αγώνα. Τώρα σε 11 παιχνίδια με την παρουσία 20.000 φίλων της ΑΕΚ, ο μέσος όρος εκτοξεύτηκε σε 4.118 εισιτήρια.

Σχεδόν διπλασιάστηκε και ο Βόλος έχει να παίξει εντός με μία ακόμα μεγάλη ομάδα, τον ΠΑΟΚ, όπου και πάλι αναμένονται χιλιάδες οπαδοί του Δικεφάλου.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ βοήθησαν τον Βόλο να βρεθεί στην 8η θέση, αφού με ένα ματς άφησε πίσω του Πανσερραϊκό, Παναιτωλικό και Αστέρα Aktor.

Ο Πανσερραϊκός

Οι Σερραίοι διέθεσαν 4.124 εισιτήρια με τον Ολυμπιακό. Είχαν 4.897 εισιτήρια με την ΑΕΚ, 4.573 εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό και το δικό τους ρεκόρ φέτος είναι τα 5.020 εισιτήρια με τον ΠΑΟΚ. Ο Πανσερραϊκός συνολικά έχει 28.537 εισιτήρια έως τώρα σε 12 εντός έδρας παιχνίδια και μέσο όρο 2.378 εισιτήρια. Βρίσκεται στην 9η θέση.

Ο Παναιτωλικός είναι 10ος με 23.248 εισιτήρια και μέσο όρο 2.113 εισιτήρια σε 11 ματς εντός μέχρι στιγμής. Τόσα παιχνίδια εντός έχει και ο Αστέρας, που μετράει έως τώρα 21.262 εισιτήρια και μέσο όρο είναι στα 1.933. Με τις 20.000 της ΑΕΚ, λοιπόν, ο Βόλος άφησε πίσω του τις τρεις ομάδες. Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός βέβαια έχουν οπαδική βάση, σε αντίθεση με την ομάδα της Μαγνησίας, αλλά και πολύ μικρότερα γήπεδα, οπότε και να ήθελαν δεν θα μπορούσαν να κόψουν περισσότερα εισιτήρια.

Ένα εκατομμύριο το λιγότερο

Ο Βόλος είχε τα εισιτήρια 20 ευρώ στα πέταλα και 30 ευρώ στις κεντρικές θύρες, ενώ στα επίσημα κόστιζαν 50 ευρώ. Με μέσο όρο 25 ευρώ το εισιτήριο, στο ταμείο του Βόλου μπήκαν 500.000 ευρώ!

Αν προσθέσουμε και τα χρήματα που διέθεσαν οι οπαδοί της ΑΕΚ σε μαγαζιά εστίασης και άλλου είδους επιχειρήσεις, όπως πρατήρια καυσίμων, στην ομάδα και στην πόλη του Βόλου έπεσε χρήμα τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ σε λίγες ώρες. Με μέσο όρο να ξόδεψε ο κάθε φίλαθλος 25 ευρώ.

Φωτορεπορτάζ από το Πανθεσσαλικό