Ο Βόλος θα «πρασινίσει» πριν το ματς του Παναθηναϊκού με την ομάδα της πόλης, καθώς το «τριφύλλι» εξασφάλισε όλο το Πανθεσσαλικό Στάδιο για τους φιλάθλους του.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική βραδιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (25/10), το οποίο αναμένεται να... βουλιάξει από τη «λαοθάλασσα» των φιλάθλων του.

Η τεράστια ζήτηση των εισιτηρίων οδήγησε σε αντίστοιχο αίτημα προς την ΠΑΕ Βόλος ELABET, το οποίο έγινε αποδεκτό, εξασφαλίζοντας ολόκληρο το γήπεδο χωρητικότητας 20.800 θέσεων για τους οπαδούς του «τριφυλλιού»!

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται με αυξημένους ρυθμούς, καθώς μετά τα πρώτα 9.000 που έγιναν... καπνός σε λιγότερο από 24 ώρες, ανοίγει σταδιακά το πάνω διάζωμα των VIP (4.000 θέσεις) και στη συνέχεια το νότιο πέταλο του γηπέδου (5.000 θέσεις).

Παράλληλα, περισσότεροι από 1.500 φίλαθλοι της ομάδας έχουν ήδη προμηθευτεί τα δικά τους «μαγικά χαρτάκια» και στις θύρες που προορίζονταν θεωρητικά για τους γηπεδούχους.

Στόχος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι να καταρρίψουν το προηγούμενο ρεκόρ των 15χιλιάδων, που είχαν μαζευτεί στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας για να δουν το ματς τον Οκτώβριο του 2022.

