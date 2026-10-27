Ο Αζεντίν Ουναΐ υπέστη πλήρης ρήξη τένοντα και θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, από έναν τραυματισμό αρκετά παρόμοιο με εκείνουν που υπέστη την περασμένη σεζόν ο Σίριλ Ντέσερς.

Δυστυχώς τα χειρότερα σενάρια για τον Αζεντίν Ουναΐ επιβεβαιώθηκαν, με τη δεύτερη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε να φανερώνει πως τα πράγματα είναι χειρότερα απ' ότι αναμενόταν τελικά.

Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και η απόφαση που πάρθηκε από κείνον, από κοινού με την ομάδα, είναι να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, το οποίο προγραμματίστηκε ήδη για την Πέμπτη (29/10) και ο λόγος δεν είναι άλλος από το να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής.

Με τα νέα δεδομένα, όπως είναι λογικό, αλλάξε και ο χρόνος απουσίας του 26χρόνου διεθνή, που αρχικά αναμενόταν να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει στα «πιτς» για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με την επιστροφή του να υπολογίζεται περίπου κατά την περίοδο των play-offs του πρωταθλήματος.

Για την ιστορία, σε παρόμοια επέμβαση υπεβλήθη την περσινή σεζόν και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού στην προπόνηση της Νιγηρίας, τραυματισμός που τον κράτησε εκτός γηπέδων για 141 ημέρες, απουσιάζοντας από 27 αναμετρήσεις των «πράσινων».