Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την εντυπωσιακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού εναντίον του Αστέρα Aktor, εστιάζοντας στην απόδοση των Λουζά - Κάνγκουα στη μεσαία γραμμή του Τριφυλλιού

Προφανώς, το ματς του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Aktor δεν... αντέχει σε κριτική. Οταν μια ομάδα «γράφει» 5.72 Xgoals και τελειώνει το ματς με 27 τελικές προσπάθειες και πέντε γκολ από πέντε παίκτες χωρίς πέναλτι, είναι σαφές τι είδους παιχνίδι εξελίχθηκε στο ΟΑΚΑ. Μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του Αστέρα εναντίον του Τριφυλλιού, μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των Πρασίνων εναντίον μιας ομάδας που πολλάκις στο παρελθόν τους έχει πληγώσει, εντός και εκτός έδρας.

Ακόμα και ο Νίστρουπ που φείδεται υπερβολικών σχολίων, έδειξε πόσο ικανοποιημένος ήταν: Επιστρέψαμε στον δρόμο μας μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ήμασταν πάρα πολύ καλοί κυρίως στο πως παίξαμε την μπάλα χαμηλά, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες». Ομως έδειξε ότι αυτό το ματς κάπως... απλώς πλησίασε τον δικό του πήχη: «Αρχίζουμε να δείχνουμε καλή εικόνα με την μπάλα. Είναι δύο συνεχόμενα παιχνίδια που δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες».

Ταυτόχρονα, πάντως, έριξε και το... καμπανάκι για τα εκτός έδρας παιχνίδια: «Μπορούσα να είχα κάνει ροτέισον ένα δύο παίκτες ακόμα, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Όσο περισσότερο γνωρίζω την ομάδα, τόσο περισσότερο θα τζογάρω στο να κάνω λίγο παραπάνω ροτέισον. Τώρα νιώθω πιο άνετα με το να παίζω με μία σταθερή ομάδα και να κάνει 2-3-4 αλλαγές από ματς σε ματς. Γενικά, έχουμε αρχίσει να γινόμαστε μία δυνατή ομάδα στην έδρα μας. Βγαίνουμε έξω με τη σωστή επιθετική συμπεριφορά. Οι παίκτες απολαμβάνουν να παίζουν μπροστά στον κόσμο μας με την υποστήριξη που παίρνουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και εκτός έδρας».

Οι τραυματισμοί Ουναϊ και Γιάγκουσιτς έφεραν πολύ άσχημα νέα για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε για πόσο θα χάσει τον κορυφαίο χαφ του και τον πιο «ανεβασμένο» από τους αναπληρωματικούς του, ο οποίος απόψε έκανε μια ντρίμπλα για highlight στη φάση που γέννησε το εκπληκτικό πέμπτο γκολ του Τεττέη. Ομως υπήρχαν και πολλά καλά νέα, με σημαντικότερο την πληθωρική παρουσία του υπέροχου σήμερα, Ιμράν Λούζα. Δεν θα ήταν καθόλου βέβαιο ότι ο Μαροκινός θα έμπαινε στην ενδεκάδα αν δνε ήταν τιμωρημένος ο Καμαρά. Ομως είναι απόλυτα βέβαιο ότι έκανε τη διαφορά μαζί με τον Κάνγκουα, συνθέτοντας ένα δίδυμο από δύο «οκτάρια» που έκανε φανταστικά πράγματα στη μεσαία γραμμή, όπως πέρυσι το δίδυμο Πινέδα - Μάριν στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Δημιουργικά, βέβαια, διότι όταν μια ομάδα έχει 72% κατοχή μπάλας αντιλαμβανόμαστε όλοι πώς κύλησε το παιχνίδι. Πρέσαραν, μοίραζαν, έπαιζαν κάθετα, πήγαιναν στο γκολ, ένα θαυμάσιο δίδυμο! Και ειδικά ο Λούζα με δυο ασίστ κι ένα γκολ έδειξε στον Νίστρουπ ότι ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτεί τουλάχιστον σε κάποια ματς για το ποιον θα χρησιμοποιεί δίπλα στον μέσο από τη Ζάμπια...

Κατά τα λοιπά: Μεγάλο ματς (επιθετικά) από τον Ντε Φράι που έκανε πάρτι στην αντίπαλη περιοχή, τρομερό ματς συνολικά από τον Καλάμπρια, θετικό πρόσημο για τα γκολ (όχι όμως και για την επιπολαιότητα σε πολλές περιπτώσεις) σε Ντέσερς – Τεττέη, σωστά πήρε ένα ματς ο Σαλάχ – Εντίν, τρομερή γκολάρα από τον Αντώνη Παπακανέλλο, προτίμηση Τσιριβέγια και όχι Κοντούρη ως αλλαγή από τον Νίστρουπ ως αλλαγή του Κάνγκουα και δυνατή ατάκα του Δανού κόουτς για τον Λιβάι Γκαρσία για τον οποίο είπε ότι η Εθνική του ομάδα τον «κατέστρεψε»!

Ο Παναθηναϊκός δικαιούται να είναι χαρούμενος διότι εντός έδρας φαίνεται ότι τα ματς με τους «μικρομεσαίους» θα τα «καθαρίζει». Ομως καλείται να μην... παραπλανηθεί από την εξαιρετική αποψινή εικόνα του και ασφαλώς να βελτιωθεί αμυντικά, διότι ο Αστέρας με πέντε επιθέσεις σε όλο το ματς του έβαλε ένα (θαυμάσιο) γκολ και του δημιούργησε άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ο MVP του ματς, ο πρώην αρχηγός της Γουόρφορντ, έδωσε την καθοριστική πάσα στον Ντέσερς για το γκολ στο 63΄, μόλις τρία λεπτά μετά από το 2-1 και κάπου εκεί «έκλεισε» το παιχνίδι...