Σε εκπληκτικό απόγευμα ο Παναθηναϊκός «γάζωσε» με 5-1 και πέντε σκόρερ τον Αστέρα Aktor, αλλά είδε τον Αζεντί Ουναΐ να αποχωρεί με πρόβλημα στο δικέφαλο και περιμένει τις αυριανές εξετάσεις του Μαροκινού.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία επιβλητική νίκη με 5-1 επί του Αστέρα Aktor στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της Superleague στη σκιά του σοβαρού μυϊκού τραυματισμού που υπέστη ο Αζεντίν Ουναΐ στο ξεκίνημα του αγώνα.

Ντε Φράι και Λούζα άνοιξαν τον δρόμο στο πρώτο μέρος, ο Παπακανέλλος έδωσε ξανά ελπίδες στους Αρκάδες στο 60ο λεπτό, αλλά οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Τεττέη κλείδωσαν τη νίκη για το «τριφύλλι» με γκολ στο 62', το 72' και το 83ο λεπτό.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέμεινε για ακόμη ένα παιχνίδι στο 4-2-3-1 κάνοντας λιγοστές αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα. Ο Πένια ήταν κάτω από τα δοκάρια. Οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν στο κέντρο της άμυνας, ο Καλάμπρια στα δεξιά ενώ στα αριστερά είχαμε μία διαφοροποίηση με τον Σαλάχ-Εντίν να ξεκινάει για πρώτη φορά σε ματς πρωταθλήματος.

Στη μεσαία γραμμή ο Λούζα πήρε τη θέση του τιμωρημένου Καμαρά δίπλα στον Κάνγκουα. Στο «10» παρέμεινε ο Ουναΐ, στο δεξί «φτερό» της επίθεσης είναι ο Λιβάι Γκαρσία και στο αριστερό ο Αντίνο ενώ στην κορυφή διατηρήθηκε ο Ντέσερς.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος από την άλλη πήγε στο αγαπημένο του 3-4-3. Ο Παπαδόπουλος ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του τους Χρυσόπουλο, Μπρόρσον και Λάσκαρη. Οι δύο φουλ ήταν ο Κώτσιρας στα δεξιά και ο Μέντεθ στα αριστερά.

Η δυάδα στη μεσαία γραμμή αποτελείτο από τους Τσίκο και Γκονζάλεθ. Στα δύο «φτερά» ξεκίνησαν οι Μπαρτόλο και Κέτου ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Μακέντα.

Ο τραυματισμός του Ουναΐ τον «πάγωσε»

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά δημιουργώντας δύο ευκαιρίες στο πρώτο δεκάλεπτο, αμφότερες με πρωταγωνιστή τον Κάνγκουα. Πρώτα στο 7ο λεπτό, όταν ο Ουναΐ έκανε ωραία ατομική ενέργεια, του έδωσε τη μπάλα, εκείνος έκανε την κούρσα, έφτασε κοντά στην περιοχή και εκτέλεσε, αλλά το σουτ του κόντραρε και πέρασε λίγο έξω σε κόρνερ.

Δύο λεπτά μετά ο μέσος από τη Ζάμπια πήρε και πάλι τη μπάλα, αυτή τη φορά από το γύρισμα του Λιβάι και αστόχησε στο τελείωμα που έκανε από κοντινή θέση.

Στο 16' ήρθε η πρώτη στιγμή του Αστέρα Aktor και ήταν αρκετά σημαντική μάλιστα. Ο Μπαρτόλο έκανε ωραία ατομική ενέργεια, άλλαξε τη μπάλα με τον Κέτου, πέρασε ωραία πάσα μέσα στην περιοχή από τον Μέντεθ, όμως εκείνος από πλεονεκτική θέση αστόχησε.

Κάπου εκεί ήρθε η μαύρη «κηλίδα» του παιχνιδιού για τους «πράσινους», αφού ο Αζεντίν Ουναΐ υπέστη έναν σοβαρό μυϊκό τραυματισμό έπειτα από μία μονομαχία και αποχώρησε με φορείο σφαδάζοντας.

«Παρθενικά» τέρματα για Ντε Φράι-Λούζα και 2-0

Ο Τεττέτη πέρασε στη θέση του, αλλά το «τριφύλλι» έχασε κάποια λεπτά μέχρι να συνέλθει από το σοκ. Στο 27' έκανε την επόμενη τελική του και βρήκε μάλιστα και γκολ. Ωραία εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα, κεφαλιά του Ντε Φράι στο πρώτο δοκάρι και 1-0.

Δύο λεπτά μετά είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του με τον Έλληνα φορ, που έκανε κούρσα μισού γηπέδου, πάτησε περιοχή, αλλά η εκτέλεσή του ήταν αρκετά άστοχη και ίσως λανθασμένη σαν επιλογή, αφού είχες τρεις συμπαίκτες μέσα στο κουτί.

Τελικά το 2-0 δεν άργησε και ήρθε στο 31'. Ο Σαλάχ-Εντίν έκανε ένα γέμισμα, ο Ντέσερς έστρωσε τη μπάλα στον Λούζα μέσα στην περιοχή κι εκείνος τελείωσε σωστά τη φάση σκοράροντας κι αυτός με τη σειρά του το πρώτο του γκολ με το «τριφύλλι».

Στο 39ο λεπτό ο Παναθηναϊκός είχε κι άλλη μεγάλη στιγμή, όταν ο Κάνγκουα γέμισε από ένα φάουλ που κέρδισε ο Λούζα, όμως ο Λιβάι Γκαρσία αστόχησε σ' ένα δύσκολο τελείωμα εξ' επαφής.

Μέχρι το ημίχρονο υπήρξε μονάχα άλλη μία καλή στιγμή με τον Τεττέη, αλλά το τελείωμα που επιχείρησε από τα όρια της περιοχής πέρασε άουτ.

Ταμπόρδα και Ντε Φράι δεν μπόρεσαν το 3-0, ο Παπακανέλλος το έκανε 2-1

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά και στο 3-0 με τον Ταμπόρδα στο 47ο λεπτό. Ο Σαλάχ-Εντίν έκανε την επέλαση από τα αριστερά, γύρισε τη μπάλα, εκείνη βρήκε και σηκώθηκε, ο Ταμπόρδα προσπάθησε να τη στείλει στα δίχτυα με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, όμως εκείνη κόντραρε στον Παπακανέλο που πήδηξε στην πορεία της και δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Ένα λεπτό μετά ήταν η σειρά του Ντε Φράι να φτάσει ξανά κοντά στο γκολ. Κόρνερ από τον Λούζα, ο Ολλανδός στόπερ έπιασε το πλασέ στην κίνηση στην καρδιά της άμυνας του Αστέρα, αλλά ο Παπαδόπουλος έκανε ωραία επέμβαση και αποσόβησε το γκολ.

Μετά από δύο κεφαλιές του Ντέσερς και Ντε Φράι, ήταν η σειρά του Αστέρα Aktor να απειλήσει για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος και μάλιστα καταφέρνοντας να σκοράρει κιόλας. Ο Παπακανέλλος που είχε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ως αλλαγή πέρασε όποιον βρήκε μπροστά και τελείωσε υπέροχα τη φάση για το 2-1.

Ντέσερς και Καλάμπρια το καθάρισαν

Μόλις δύο λεπτά μετά τη μείωση του σκορ από τους Αρκάδες, ο Ντέσερς έδωσε ξανά προβάδισμα δύο γκολ στο «τριφύλλι», ασχέτως αν αρχικά το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Αδιανόητη κάθετη του Λούζα, ωραία υποδοχή και τελείωμα από τον Νιγηριανό φορ και 3-1.

Μάλιστα, δεν έμεινε εκεί αφού δέκα λεπτά αργότερα σκόραρε και τέταρτη φορά με υπέροχο σουτ του Καλάμπρια κι έκανε το 4-1 στο 72ο λεπτό τελειώνοντας στην ουσία το ματς.

Στο 82' ο Αστέρας έχασε μία τεράστια ευκαιρία για να μειώσει ξανά το σκορ, με τον νεοεισελθόντα Κιμπιόκα να αστοχεί εξ' επαφής και δύο λεπτά μετά ήρθε και το πέμπτο γκολ των «πράσινων», μετά από τρομερή ομαδική προσπάθεια και τελείωμα του Τεττέη με το κεφάλι.

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και παρέμεινε πρώτος στο πρωτάθλημα με φαντασμαγορική εμφάνιση, που σημαδεύτηκε όμως από την απώλεια του Ουναΐ.

MVP: Ο Ιμράν Λούζα έκανε αδιαμφισβήτητα την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σκοράροντας το δεύτερο και δίνοντας την ασίστ για το τρίτο και το τέταρτο τέρμα του «τριφυλλιού». Η δε ασίστ για τον Ντέσερς για το 3-1 ήταν πραγματικά εξωπραγματική.

Στο ύψος του: Για άλλη μια φορά οι Κάνγκουα και Ντε Φράι έκαναν τη δουλειά τους και με το παραπάνω, ο καθένας στον τομέα του, δείχνοντας τη συνέπεια που πρέπει και ανεβάζοντας και τους συμπαίκτες που παίζουν δίπλα τους.

Αδύναμος κρίκος: Συνολικά η ομάδα του Αστέρα Aktor δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων του συγκεκριμένου αγώνα, εξ' ου και ήρθε και η συντριβή που ακολούθησε.

Το στραγάλι: Με εξαίρεση τη φάση του γκολ του Ντέσερς, το λάθος για την οποία «χρεώνεται» στον βοηθό του, ο Άγγελος Ευαγγέλου δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στο σημερινό παιχνίδι κι επομένως δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον Αστέρα Aktor, δεν πτοήθηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ουναΐ, έκανε γκολ τις ευκαιρίες του και επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-1 χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Αρκάδες.

Ενδεκάδες

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Κάνγκουα (68' Ραστόντερ), Ουναΐ (19' Τεττέη), Λιβάι Γκαρσία (46' Ταμπόρδα), Αντίνο (77' Γιάγκουσιτς), Ντέσερς (68' Τσιριβέγια).

Αστέρας Aktor (πρ. Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (71' Ορόσκο), Κώτσιρας, Μέντεθ, Τσίκο (61' Μπουζούκης), Γκονζάλεθ (61' Κουρμπέλης), Κέτου (46' Παπακανέλλος), Μπαρτόλο, Μακέντα.