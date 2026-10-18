Μετά τον Αζεντίν Ουναΐ και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μαγνητική, αφού αποκόμισε κι εκείνος μυϊκό πρόβλημα.

Η θεαματική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Αστέρα Aktor με 5-1 δεν σημαδεύτηκε μονάχα από τον σοβαρό τραυματισμό του Αζεντίν Ουναΐ, αλλά και από κείνον του Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Ο Κροάτης επιθετικός μέσος μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 77ο λεπτό και λίγο αργότερα ένιωσε μία ενόχληση, ξάπλωσε στο χορτάρι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει προτού ολοκληρωθεί το παιχνίδι κι ενώ δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη αλλαγή με τους «πράσινους» να τελειώνουν το ματς με δέκα παίκτες.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» αποκόμισε κι εκείνος μυϊκό πρόβλημα στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Έτσι, θα πρέπει κι αυτός να υποβληθεί σε μαγνητική το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί και άρα και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός.