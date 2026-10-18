Νίστρουπ για Λιβάι Γκαρσία: «Πήγε στην εθνική του ομάδα και τον κατέστρεψαν»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείριση που είχε ο Λιβάι Γκαρσία στην εθνική του ομάδα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Λιβάι Γκαρσία για ένα ημίχρονο. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι ο 29χρονος παίκτης από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο δεν γινόταν να παίξει περισσότερο.

Εξέφρασε, μάλιστα, ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον Λιβάι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της χώρας του. Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού δήλωσε ανοιχτά ότι «κατέστρεψαν» τον Λιβάι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ:

«Προφανώς υπάρχει ένας προπονητής που παίρνει την ευθύνη για τον Λιβάι Γκαρσία. Το κάνουμε αυτό όλη τη σεζόν. Μετά πήγε στην εθνική του ομάδα και τον κατέστρεψαν. Τον έβαλαν να παίξει τρία ματς στη σειρά. Ξέρω πως όλοι οι προπονητές των εθνικών ομάδων θέλουν να κερδίσουν, αλλά τώρα βλέπουμε ότι πρέπει κι εκείνη να φροντίζει τους παίκτες της.

Δεν μπορείς να βάζεις έναν παίκτη και απλώς να τον αφήνεις να παίζει μετά από τοσο μεγάλο ταξίδι κάθε τρεις μέρες. Ο Λιβάι Γκαρσία είναι μακράν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Έπαιξε 30 λεπτά με τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε λίγο παρακάτω ενάντια στη Μπόρατς και σήμερα έπαιξε 45 λεπτά, γιατί με τον προπονητή φυσικής κατάστασης συμφωνήσαμε εξ' αρχής πως έπρεπε να παίξει τόσο.

Περιμένω ότι στο επόμενο διάλειμμα των εθνικών ομάδων, αν κληθεί και πάει, ότι η χώρα του θα συμπεριφερθεί στο σώμα του με τον ίδιο τρόπο.

Τον έχω χρησιμοποιήσει τόσο ως φορ όσο και ως δεξιό εξτρέμ. Στις συζητήσεις που είχαμε κάνει πριν έρθει ήμουν εντελώς ξεκάθαρος σχετικά με τις θέσεις που θα έπαιζε όταν ερχόταν εδώ. Είναι κορυφαίος επιθετικός και κορυφαίους εξτρέμ. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα, για μένα, με τη εμπειρία και την ποιότητά του, τοπ παίκτης».