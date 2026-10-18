Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor 5-1: Τα highlights του αγώνα

Γιώργος Σακελλαρίου
Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor 5-1: Τα highlights του αγώνα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της φοβερής εμφάνισης του Παναθηναϊκού, που διέλυσε με 5-1 τον Αστέρα Aktor.

Ο Παναθηναϊκός ακόμα και χωρίς τον Ουναϊ που τραυματίστηκε στο 15', έκανε φοβερή εμφάνιση και με πρωταγωνιστή τον Ιμράν Λούζα, που είχε ένα γκολ και δύο ασίστ, ισοπέδωσε τον Αστέρα Aktor με 5-1.

Στο 27' από κόρνερ του Κάνγκουα ο Ντε Φράι με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στο 31' ο Λούζα με αριστερό σουτ σημείωσε το 2-0.

Ο Παπακανέλλος στο 60' με θαυμάσια ενέργεια μείωσε σε 2-1, αλλά στο 63' ο Ντέσερς πήρε φανταστική κάθετη πάσα από τον Λούζα, απέφυγε τον Παπαδόπουλο κι έκανε το 3-1. Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά ο Νιγηριανός καλυπτόταν και αφού ελέγχθηκε το γκολ στο VAR έγινε το 3-1.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Ο Ουναϊ υπέστη μυϊκό τραυματισμό κι αποχώρησε
image

Στο 72' ο Καλάμπρια με δεξί σουτ εκτός περιοχής έγραψε το 4-1. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε ο Τεττέη με κεφαλιά έπειτα από ωραία σέντρα του Λούζα κι αφού προηγήθηκε εξαιρετική ενέργεια του Γιάγκουσιτς.

 

Δείτε τα highlights του αγώνα


@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα