Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor 5-1: Τα highlights του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός ακόμα και χωρίς τον Ουναϊ που τραυματίστηκε στο 15', έκανε φοβερή εμφάνιση και με πρωταγωνιστή τον Ιμράν Λούζα, που είχε ένα γκολ και δύο ασίστ, ισοπέδωσε τον Αστέρα Aktor με 5-1.
Στο 27' από κόρνερ του Κάνγκουα ο Ντε Φράι με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στο 31' ο Λούζα με αριστερό σουτ σημείωσε το 2-0.
Ο Παπακανέλλος στο 60' με θαυμάσια ενέργεια μείωσε σε 2-1, αλλά στο 63' ο Ντέσερς πήρε φανταστική κάθετη πάσα από τον Λούζα, απέφυγε τον Παπαδόπουλο κι έκανε το 3-1. Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά ο Νιγηριανός καλυπτόταν και αφού ελέγχθηκε το γκολ στο VAR έγινε το 3-1.
Στο 72' ο Καλάμπρια με δεξί σουτ εκτός περιοχής έγραψε το 4-1. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε ο Τεττέη με κεφαλιά έπειτα από ωραία σέντρα του Λούζα κι αφού προηγήθηκε εξαιρετική ενέργεια του Γιάγκουσιτς.
Δείτε τα highlights του αγώνα
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