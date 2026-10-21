Ο Σωτήρης Μυκονίου μεταφέρει από το Αλμάτι, όπου βρίσκεται η αποστολή του Gazzetta, τα τελευταία νέα ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καϊράτ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Πέμπτης (22/10) την Καϊράτ στο Αλμάτι για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και το Gazzetta βρίσκεται εκεί για να μεταδόσει τα τελευταία νέα.

Ο ρεπόρτερ του "τριφυλλιού" αναφέρθηκε στο ηρωικό ταξίδι που έκαναν περισσότεροι από 100 φίλοι της ομάδας για να φτάσουν στο Αλμάτι και να στηρίξουν το κλαμπ του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ακόμη μίλησε για τα σενάρια που υπάρχουν για την ενδεκάδα για το αυριανό ματς όπου είναι όλα ανοιχτά.

Ο Δανός τεχνικός είναι πιθανό τόσο να διατηρήσει το 4-2-3-1 με τον Ταμπόρδα στο "10", αλλά και να πάει σ ένα σχήμα έκπληξη με τρεις χαφ ή ένα 4-4-2 από την αρχή του αγώνα.

Το βίντεο με το σχόλιο του Σωτήρη Μυκονίου

☘️🔥 Οι «πράσινοι» πάτησαν γήπεδο στο Αλμάτι και ανεβάζουν στροφές ενόψει της αυριανής ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Καϊράτ! Το πλάνο του Νίστρουπ και τα τελευταία νέα για την ενδεκάδα πριν από τη μεγάλη μάχη! ✈ Αποστολή στο Καζακστάν: Σωτήρης Μυκονίου https://t.co/XFubU6kOI9 October 21, 2026