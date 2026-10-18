Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Μυϊκό τραυματισμό και ο Γιάγκουσιτς
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Ατυχία ένα λεπτό πριν συμπληρωθούν τα 90' του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης για τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάγκουσιτς σε ωραίο σουτ που έκανε να τραυματίζεται και να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου.
Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης κυλούσε ιδανικά, καθώς οι «πράσινοι» προηγούνταν με 5-1 των Αρκάδων. Στο 89' ωστόσο και μετά από ένα ωραίο σουτ που έκανε και πέρασε λίγο άουτ, τραυματίστηκε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς με τον Κροάτη να να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου.
Μένει να δούμε πόσο σοβαρός ή όχι είναι ο τραυματισμός αυτό, σε ένα απόγευμα που ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα φτάνοντας σε μια άνετη νίκη.
@Photo credits: INTIME
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