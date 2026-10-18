Ο Αζεντίν Ουναϊ αποχώρησε τραυματίας στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR με πρόβλημα στον δικέφαλο.

Έντονη ανησυχία στον Παναθηναϊκό για τον Αζεντίν Ουναϊ.

Ο 26χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός σε μία διεκδίκηση της μπάλας έκανε υπερέκταση του δεξιού ποδιού και στη συνέχεια έπεσε σφαδάζοντας στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ουναϊ κρατούσε τον το δεξί πόδι και από τις πρώτες του αντιδράσεις φάνηκε να πονάει έντονα και να έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό. Στη χειρότερη περίπτωση θλάση, στην καλύτερη ένα τράβηγμα, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στον δικέφαλο.

Ο Ουναϊ αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, ενώ ο Νίστρουπ πήγε κοντά του για να δει την κατάστασή του και να τον παρηγορήσει, όπως και άλλα στελέχη της ομάδας. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη εβδομάδα έχει αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και λογικά ο Ουναϊ θα είναι εκτός. Στην πορεία κι ανάλογα το μέγεθος του τραυματισμού ο Παναθηναϊκός έχει αγώνα πρωταθλήματος εκτός έδρας με τον Βόλο, παίζει με τον Άρη εντός για το Κύπελλο κι έχει την 1η Νοεμβρίου το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Ο Μαροκινός αντικαταστάθηκε στο 19' και στη θέση του μπήκε ο Τεττέη.

Ο τραυματισμός του Ουναϊ

Αναλυτικά τα επόμενα τέσσερα ματς του τριφυλλιού

22/10 Καϊράτι εκτός (17:30)

25/10 Βόλος εκτός (18:00)

28/10 Άρης εντός Κύπελλο (17:30)

1/11 ΑΕΚ (19:00)

