Στις δηλώσεις τους στη NOVA μετά την ισοπαλία του Λεβαδειακού με τον Βόλο Elabet ο Ηλίας Χαραλάμπους εξέφρασε τον προβληματισμό του για την επιθετική δυστοκία της ομάδας του, ενώ ο Κώστας Μπράτσος προχώρησε σε κίνηση διαμαρτυρίας.

Στην ισοπαλία δίχως σκορ έμειναν ο Λεβαδειακός και ο Βόλος Elabet (0-0) στη Λιβαδειά, σε ένα αποτέλεσμα που δεν «βόλεψε» καμία εκ των δύο ομάδων, οι οποίες συνεχίζουν στην «ουρά» της βαθμολογίας, δίχως να έχουν ακόμα νίκη.

O τεχνικός των Βοιωτών, Ηλίας Χαραλάμπούς, στις δηλώσεις του στη NOVA μετά το παιχνίδι εξέφρασε τον προβληματισμό του για το... αρνητικό ρεκόρ της ομάδας του, η οποία έφτασε τα 7 ματς δίχως γκολ καθώς ανέφερε: «Δεν βάλαμε γκολ. Κάνουμε ευκαιρίες σε κάθε ματς, αλλά κάτι μας λείπει στο τελευταίο τρίτο. Αν δεν κάναμε ευκαιρίες, θα έλεγα ότι φταίει αυτό. Και πριν μείνει ο αντίπαλος με δέκα είχαμε ευκαιρίες. Μετά την αποβολή άνοιξαν οι χώροι, προσπαθήσαμε, τα κάναμε όλα καλά, αλλά αν δεν σκοράρεις δεν έρχεται το αποτέλεσμα.

Με προβληματίζει πολύ. Προσπαθούμε να δουλέψουμε στη δημιουργία, στην εκτέλεση. Είναι η πίεση; Το άγχος; Δεν ξέρω. Δεν ψάχνω δικαιολογία. Να βρούμε τι φταίει. Δεν έχω παράπονο από τα παιδιά, γιατί δουλεύουμε και προσπαθούμε, αλλά όταν δεν σκοράρεις...»

Από την πλευρά του ο προπονητής των Θεσσαλών, Κώστας Μπράτσος, θέλησε να διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία του Τάσου Παπαπέτρου, λέγοντας: «Ηρθαμε εδώ να κερδίσουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αυτός είναι ο τρόπος διαμαρτυρίας μου».

Θυμίζουμε πως ο διοικητικός ηγέτης του Βόλου Elabet, Αχιλλέας Μπέος, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκεια του για τον ορισμό του Τάσου Παπαπέτρου και είχε ζητήσει την αντικατάσταση του.