Παρελθόν από τον Λεβαδειακό αποτελεί ο Χρήστος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο 21χρονος μέσος στα social media.

Μετά από οκτώ συμμετοχές με τη φανέλα του Λεβαδειακού, ο 21χρονος μέσος Χρήστος Παπαδόπουλος αποχωρεί από τον Λεβαδειακό, κάτι που ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω των social media.

«Η παρουσία μου στον Λεβαδειακό φτάνει στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μου με τον σύλλογο. Εύχομαι στον Λεβαδειακό κάθε επιτυχία για τη συνέχεια της σεζόν. Έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο», έγραψε.

Ο Παπαδόπουλος είχε αποκτηθεί από την Τζένοα τον περασμένο Ιανουάριο ως ελεύθερος, ενώ τη φετινή σεζόν είχε καταγράψει μόλις δύο εμφανίσεις.