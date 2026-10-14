Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου ELABET Αχιλλέας Μπέος επιτέθηκε στον Λανουά με αφορμή τον ορισμό του Παπαπέτρου, επειδή σε λιγότερο από 48 ώρες θα σφυρίξει σε ευρωπαϊκό ματς.

Νέα επίθεση του Αχιλλέα Μπέου για τον ορισμό του διαιτητή Τάσου Παπαπέτρου στο σαββατιάτικο εκτός έδρας ματς του Βόλου ELABET με τον Λέβαδειακό (17:00).

Ο διεθνής Έλληνας διαιτητής ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το βράδυ της Πέμπτης στις 22:00 την αναμέτρηση Γιαγκελόνια - Αραράτ. Βοηθοί θα είναι οι Τρύφωνας Πετρόπουλος και Ανδρέας Φωτόπουλος, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης. Στο VAR θα βρίσκεται ο Άγγελος Ευαγγέλου, με AVAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο.

Ο Παπαπέτρου ορίστηκε και στο ματς του Σαββάτου που είναι στις 17:00, οπότε σύμφωνα με τον κανονισμό δεν μεσολαβούν 48 ώρες και όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει αλλαγή στον ορισμό.

Ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, ωστόσο, με νέα ανάρτησή του, αφού είχε προηγηθεί μία ακόμα με την οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για τον ορισμό του Παπαπέτρου ξανά σε ματς με τον Λεβαδειακό, επιτέθηκε σφοδρά στον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά. Τόνισε ότι γεγονός αποτελεί λόγο παραίτησης και τον χαρακτήρισε «λίγο».

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μπέος:

«(Η… νοσοκόμα θέλει να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει).

Κύριε Λανουά, ούτε τα προσχήματα δεν κρατάτε. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ένας διαιτητής δεν μπορεί να παίξει σε δύο αγώνες εντός 48 ωρών. Εχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα.

Αν λοιπόν σας έχει διαφύγει, σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Παπαπέτρου ως διεθνής διαιτητής που είναι, έχει οριστεί να διευθύνει την Πέμπτη στις 10.00 μ.μ. αναμέτρηση του Europa League και το Σάββατο στις 5.00 μ.μ. τον ορίσατε στον αγώνα πρωταθλήματος Λεβαδειακός – Βόλος.

Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί λόγο παραίτησης.

Αλλά επειδή δεν περιμένουμε να έχετε την ευθιξία για να πράξετε κάτι τέτοιο, αλλάξτε τον κ. Παπαπέτρου από τον αγώνα του Σαββάτου, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε σε ένσταση κατά του συγκεκριμένου ορισμού.

Λυπούμαστε πολύ κ. Λανουά, αλλά όπως δείχνουν τα φαινόμενα, είστε λίγος».