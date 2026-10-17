Τα επτά σερί ματς στην αρχή της σεζόν χωρίς γκολ για τον Λεβαδειακό είναι αρνητικό σερί όλων των εποχών στο πρωτάθλημα! Έχει 668 λεπτά χωρίς γκολ.

Τη σεζόν που πέρασε πετούσε φωτιές και φέτος ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει όχι νίκη, αλλά ούτε γκολ. Ο Λεβαδειακός για μεγάλο διάστημα της σεζόν είχε την καλύτερη επίθεση την περίοδο 2025-26. Στην κανονική διάρκεια τερμάτισε με 51 γκολ, πίσω μόνο από τον ΠΑΟΚ, που είχε 52! Η δεύτερη καλύτερη επίθεση με προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Από τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, μέσα σε μισό χρόνο περίπου, ο Λεβαδειακός έφτασε να καταγράψει αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών στην Α' Εθνική - Super League. Την 6η αγωνιστική το ισοφάρισε και σήμερα το κατέχει μόνος του!

Η ομάδα της Βοιωτίας την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκε 2-0 στο Καυτανζόγλειο από τον Ηρακλή κι έγινε η δεύτερη στην ιστορία του πρωταθλήματος που έμεινε άσφαιρη στα πρώτα έξι παιχνίδια της σεζόν. Σήμερα έμεινε ξανά στο μηδέν (0-0 με Βόλο Elabet) έχει 668 λεπτά, αφού υπολογίζεται και ο χρόνος των καθυστερήσεων δίχως γκολ!

Το συγκεκριμένο ρεκόρ των έξι αγωνιστικών χωρίς γκολ, κατείχε μέχρι πρόσφατα η Παναχαϊκή της περιόδου 2002-03. Οι Πατρινοί είχαν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με έξι διαδοχικές ήττες και χωρίς να πετύχουν γκολ. Ηττήθηκαν χωρίς να σκοράρουν 1-0 από τον Άρη, 2-0 από τον Ηρακλή, 2-0 από τον Πανιώνιο, με το ίδιο σκορ από Αιγάλεω και με 3-0 από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η διαφορά είναι ότι ο Λεβαδειακός είχε έναν βαθμό μέχρι την έκτη αγωνιστική και πλέον έχει δύο. Τώρα, όμως, οι Βοιωτοί με το 0-0 και στο παιχνίδι με τον Βόλο Elabet είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία της Α' Εθνικής - Super League, που δεν έχει βρει δίχτυα στα πρώτα επτά παιχνίδια. Οπότε, κατέχουν το αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών!

Πριν τον Λεβαδειακό και την Παναχαϊκή, υπήρχαν ομάδες, που δεν είχαν σκοράρει στους πρώτους πέντε αγώνες. Ήταν ο Πιερικός τη σεζόν 1975-76 και η Ρόδος την περίοδο 1979-80. Οι δύο σύλλογοι είχαν δύο ισοπαλίες 0-0 και τρεις ήττες στις πέντε αγωνιστικές. Από τις δύο η Ρόδος ήταν αυτή που υποβιβάστηκε τη χρονιά που είχε το αρνητικό ρεκόρ.