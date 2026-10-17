Δύο αποβολές, μια για κάθε ομάδα (Μπαρέ, Ελνένι), ένα ακυρωμένο γκολ μέσω VAR, σημαντικές επεμβάσεις, δυνατά μαρκαρίσματα, αλλά τα δίχτυα δεν κουνήθηκαν. Ούτε αυτή την αγωνιστική ήρθε η νίκη για Λεβαδειακό και Βόλο Elabet (0-0), που παραμένουν στον βαθμολογικό βυθό. Για 7η αγωνιστική χωρίς γκολ οι Βοιωτοί!

Χωρίς τρίποντο συνεχίζουν Λεβαδειακό και Βόλος Elabet. Οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλί δίχως σκορ (0-0) στη Λιβαδειά, σε ένα αποτέλεσμα που δεν «βολεύει» καμία από τις δυο ομάδες, οι οποίες συνεχίζουν στην ουρά της βαθμολογίας.

Οι Βοιωτοί δεν εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, που είχαν για περίπου 58 λεπτά, και συνεχίζουν δίχως γκολ ύστερα από 7 αγωνιστικές της Super League. Στο... μηδέν οι Θεσσαλοί, οι οποίοι «κουβαλάνε» το -3 της υπόθεσης Σούντγκρεν.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Ηλίας Χαραλάμπους όσο και ο Κώστας Μπράτσος παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για τον γηπεδούχο Λεβαδειακό ο Ελιάσι ήταν στην εστία, με τους Πάντεα, Πάνζο, Λιάγκα και Μανθάτη στην άμυνα. Εντιαγέ - Κωστή στα χαφ, με τον Γκούμα σε επιτελικό ρόλο. Ούρσι - Ποπέσκου εξτρέμ και στην κορυφή ο Εμμανουηλίδης.

Για τον φιλοξενούμενο Βόλο Elabet ο Σιαμπάνης στην εστία, με τους Κάτσικα, Κάργα, Αγιάκουα και Μεντίλ στην άμυνα. Μπάρε - Κόμπα δίδυμο στη μεσαία γραμμή και οι Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά πίσω από τον φορ Ουρτάδο.

«Κρέμασε» τον Βόλο Elabet ο Μπάρε, ο VAR «στέρησε» το πρώτο γκολ του Λεβαδειακού

Το παιχνίδι άρχισε με μια τελική για τις δυο ομάδες μέσα στο πρώτο 5λεπτο. Στο 2ο λεπτό ο Βόλος Elabet απείλησε με διαγώνιο σουτ του Καμπελά που κόντραρε και στο 5' ο Γκούμας απείλησε με αδύναμο πλασέ από το ημικύκλιο και ο Σιαμπάνης μπλόκαρε.

Ο Λεβαδειακός είχε μεγάλη ευκαιρία στο 25ο λεπτό. Ο Εμμανουηλίδης έκλεψε ψηλά την μπάλα, πάτησε περιοχή αλλά δεν κατάφερε να εκτελέσει αφού κλείστηκε και στην εξέλιξη της φάσης ο Ούρσι κέρδισε φάουλ από τον Μπαρέ. Σε πρώτο χρόνο ο Αλβανός χαφ πήρε κίτρινη κάρτα, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Πουλικίδη ο διαιτητής Παπαπέτρου την «αναβάθμισε» σε κόκκινη.

Στο 44ο λεπτό ο Ούρσι έκανε μακρινό σουτ, ο Σιαμπάνης είχε κακή αντίδραση και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του. Για καλή τύχη του Έλληνα κίπερ και του Βόλου Elabet το γκολ ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε πως ο εκτεθειμένος Εμμανουηλίδης.

«Έσβησε» το ματς ο Βόλος Elabet, ντεμπούτο με αποβολή για τον Ελνένι

Όπως είναι λογικό λόγω της αριθμητικής ανισορροπίας ο Λεβαδειακός είχε τον έλεγχο αλλά του έλειπε κάποια σωστή τελική πάσα και συνεπώς δεν με μετουσίωσε την υπεροχή του σε ευκαιρίες.

Στο 73' ο Μπαλντέ έπιασε δυνατό σουτ που απέκρουσε ο Σιαμπάνης, ενώ στο 78' ο Έλληνας κίπερ είχε «απάντηση» στο καλό πλασέ του Ποπέσκου. Στο 83' ο Οζέγκοβιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Λεβαδειακού και απείλησε με άστοχο σουτ από δύσκολη διαγώνια θέση.

Στο 84ο λεπτό αποκαταστάθηκαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Ελνένι, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου μέρους κι έκανε ντεμπούτο με τον Λεβαδειακό, αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες, μέσα σε διάστημα 8 λεπτών! Το παιχνίδι συνεχίστηκε με 10 εναντίον 10 και καμία από τις ομάδες δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα της έδινε το τρίποντο, με τους Βοιωτούς να είναι ανώτεροι αλλά και ακίνδυνοι μέχρι τέλους.