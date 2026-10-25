Superleague, η βαθμολογία: Ο Ολυμπιακός πρώτος... και περιμένει!

Ο Ολυμπιακός με το εύκολο απόγευμα κόντρα στην Καλαμάτα, πάτησε την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, περιμένοντας την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στον Βόλο για να δει αν θα μείνει εκεί.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Ηρακλής – Κηφισιά 2-3

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 0-0

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0

Ολυμπιακός – Καλαμάτα 5-0

Βόλος ELABET – Παναθηναϊκός (6μμ)

Αρης – Ατρόμητος (7.30μμ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (8μμ)

H Βαθμολογία της 8ης αγωνιστικής

1. Ολυμπιακός 19

2. Παναθηναϊκός 18

3. ΑΕΚ 17

4. ΠΑΟΚ 15

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5. Άρης 13

6. Κηφισιά 11

7. Καλαμάτα 10

8. ΟΦΗ 10

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9. Ηρακλής 9

10. Παναιτωλικός 9

11.Αστέρας Τρίπολης 6

12.Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 3

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Ολυμπιακός, Καλαμάτα, Παναιτωλικός, Λεβαδειακός, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής και Κηφισιά έχουν 8 αγώνες.

*** Ο Ατρόμητος έχει έξι αγώνες.



Επόμενη αγωνιστική (9η)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Ολυμπιακός (7μμ)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)

Παναιτωλικός – ΟΦΗ (6μμ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (7μμ)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Βόλος ELABET (6μμ)

Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)

