Superleague, η βαθμολογία: Ο Ολυμπιακός πρώτος... και περιμένει!
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής
Ηρακλής – Κηφισιά 2-3
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 0-0
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0
Ολυμπιακός – Καλαμάτα 5-0
Βόλος ELABET – Παναθηναϊκός (6μμ)
Αρης – Ατρόμητος (7.30μμ)
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (8μμ)
H Βαθμολογία της 8ης αγωνιστικής
1. Ολυμπιακός 19
2. Παναθηναϊκός 18
3. ΑΕΚ 17
4. ΠΑΟΚ 15
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5. Άρης 13
6. Κηφισιά 11
7. Καλαμάτα 10
8. ΟΦΗ 10
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9. Ηρακλής 9
10. Παναιτωλικός 9
11.Αστέρας Τρίπολης 6
12.Ατρόμητος 2
13. Λεβαδειακός 3
14. Bόλος Elabet 0
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** Ολυμπιακός, Καλαμάτα, Παναιτωλικός, Λεβαδειακός, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής και Κηφισιά έχουν 8 αγώνες.
*** Ο Ατρόμητος έχει έξι αγώνες.
Επόμενη αγωνιστική (9η)
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Ολυμπιακός (7μμ)
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)
Παναιτωλικός – ΟΦΗ (6μμ)
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (7μμ)
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Βόλος ELABET (6μμ)
Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)
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