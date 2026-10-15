Ο Ολυμπιακός μέσα από τα μάτια των Γάλλων!

O φόβος της Ολιμπίκ με τους Πειραιώτες, τα «όπλα» του Αλγουαθίλ και η πίεση στη Μαρσέιγ - Όλα όσα λένε στην Γαλλία λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο «Βελοντρόμ».

Οι Γάλλοι δεν αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό ως έναν εύκολο αντίπαλο. Αναγνωρίζουν την έντασή του, την οργανωμένη πίεση και την επιθετική του νοοτροπία, ενώ ξεχωρίζουν συγκεκριμένες μονάδες του. Την ίδια ώρα, η Μαρσέιγ καλείται να αποδείξει ότι η νίκη επί της Τρουά μπορεί να αποτελέσει την αρχή της αγωνιστικής της ανάκαμψης.

Η αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό στο «Βελοντρόμ» δεν αντιμετωπίζεται από τη γαλλική πλευρά ως μία συνηθισμένη ευρωπαϊκή υποχρέωση. Τα δημοσιεύματα πριν από το παιχνίδι αποκαλύπτουν δύο διαφορετικές πραγματικότητες: από τη μία, μια ομάδα του Πειραιά που επιχειρεί να αποκτήσει ταυτότητα υπό τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να επιβάλει έντονο ρυθμό. Από την άλλη, ένα σύνολο που χρειάζεται αποτελέσματα, αυτοπεποίθηση και καλύτερη αγωνιστική εικόνα για να ξεφύγει από την εσωστρέφεια.

Η πιο χαρακτηριστική τοποθέτηση προέρχεται από τον ίδιο τον προπονητή της Μαρσέιγ. Όπως καταγράφει η «L'Équipe» στο σημερινό ρεπορτάζ της, ο Μπρούνο Ζενεσιό αναγνωρίζει ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει καλό σύνολο, είναι οργανωμένος, παίζει με ένταση και ασκεί μεγάλη πίεση. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αλλάξει προπονητή πρόσφατα και προέρχονται από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο οποίος μέχρι τότε παρέμενε αήττητος.

Η αναφορά αυτή έχει σημασία. Δεν προέρχεται από έναν ουδέτερο παρατηρητή, αλλά από τον άνθρωπο που καλείται να προετοιμάσει τη Μαρσέιγ για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ζενεσιό γνωρίζει ότι η ομάδα του δεν μπορεί να περιμένει ένα παιχνίδι χαμηλών απαιτήσεων. Θα χρειαστεί να απαντήσει στην ένταση των Πειραιωτών και να αποφύγει τα διαστήματα στα οποία ο αντίπαλος μπορεί να επιβάλει τον δικό του ρυθμό.

Η ταυτότητα του Αλγκουαθίλ και το παιχνίδι των μονομαχιών

Η «Le Phocéen«, Μέσο που ασχολείται ειδικά με τη Μαρσέιγ, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις δηλώσεις του Αλγκουαθίλ. Ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την ταυτότητά του απέναντι στους Γάλλους. Αναγνώρισε πως η Μαρσέιγ επιδιώκει να κυριαρχεί στην έδρα της, να πιέζει ψηλά και να αξιοποιεί την ώθηση του κοινού της, υπογραμμίζοντας, όμως, ότι ανάλογη επιθετική φιλοσοφία διαθέτει και η δική του ομάδα.

Στο ίδιο δημοσίευμα, το γαλλικό Μέσο στέκεται στην ένταση, στις κερδισμένες μονομαχίες και στην ικανότητα του Ολυμπιακού να κρατά την μπάλα για σημαντικά χρονικά διαστήματα. Ο Αλγκουαθίλ, πάντως, δεν περιορίζει την επιτυχία μόνο στη μαχητικότητα. Επιμένει ότι η ομάδα του πρέπει να χρησιμοποιήσει σωστά την κατοχή, να παίξει ποδόσφαιρο και να είναι αποτελεσματική τόσο με την μπάλα όσο και χωρίς αυτήν.

Αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τακτική παράμετρος της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι περιμένουν έναν Ολυμπιακό που δεν θα αρκείται στην άμυνα και στις αντεπιθέσεις. Θα επιχειρήσει να πιέσει, να διεκδικήσει την κυκλοφορία και να υποχρεώσει τη Μαρσέιγ να πάρει αποφάσεις υπό πίεση. Το ζητούμενο για τους Πειραιώτες είναι να μην παρασυρθούν σε ένα παιχνίδι διαδοχικών μονομαχιών χωρίς έλεγχο της μπάλας.

Τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν

Η «L'Équipe» και η «La Provence», μέσα από τις εκτιμήσεις τους για τις πιθανές ενδεκάδες, αναδεικνύουν αρκετούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ο Ρέμο Φρόιλερ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον ρόλο του στον άξονα, ενώ ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Λορέντσο Πιρόλα συγκροτούν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο στις σχετικές προβλέψεις.

Στην επιθετική γραμμή, ο Ζέλσον Μαρτίνς εμφανίζεται ως πιθανή επιλογή για τη δεξιά πλευρά, με τον Ζότα Σίλβα να υπολογίζεται επίσης για το αρχικό σχήμα. Ο Τσικίνιο αναμένεται να λειτουργήσει πίσω από τον επιθετικό, ενώ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συγκαταλέγεται στις επιλογές για την κορυφή. Οι προβλέψεις, πάντως, δεν είναι απολύτως ταυτόσημες: υπάρχει και το ενδεχόμενο συμμετοχής του Κώστα Φορτούνη αντί του Ζέλσον ή διαφορετικής επιλογής στα άκρα της άμυνας.

Η σημασία αυτών των αναφορών δεν είναι ότι οι Γάλλοι έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιον παίκτη ως τον απόλυτο πρωταγωνιστή. Δείχνουν, όμως, πώς περιμένουν να αναπτυχθεί ο Ολυμπιακός: Με τον Φρόιλερ να προσφέρει ισορροπία στον άξονα, τον Τσικίνιο να συνδέει τις γραμμές και τους εξτρέμ να δίνουν ταχύτητα και επιθετικό βάθος. Το βάρος, επομένως, δεν πέφτει μόνο στον φορ, αλλά και στους παίκτες που θα τροφοδοτήσουν την περιοχή και θα εκμεταλλευτούν τους χώρους.

Η Μαρσέιγ παίζει και για την αυτοπεποίθησή της

Η άλλη πλευρά της εξίσωσης είναι εξίσου σημαντική. Σύμφωνα με την «L'Équipe», ο Ζενεσιό ζητά από την ομάδα του να παρουσιάσει μεγαλύτερη ποιότητα στο παιχνίδι της και να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Τρουά, παρά τη νίκη με 2-0.

Η επιτυχία αυτή έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί και έδωσε μια αναγκαία ανάσα, αλλά δεν εξαφάνισε τα προβλήματα. Η Μαρσέιγ χρειάζεται δεύτερο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα για να χτίσει αυτοπεποίθηση και να μεταφέρει τη βελτίωση και στις εγχώριες υποχρεώσεις της. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας έχει αυξήσει την ανάγκη για αντίδραση.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η ευκαιρία του Ολυμπιακού. Αν αντέξει την αρχική πίεση του «Βελοντρόμ», κυκλοφορήσει με καθαρό μυαλό και αναγκάσει τους γηπεδούχους να αμυνθούν σε οργανωμένη κατάσταση, μπορεί να μεταφέρει την αμφιβολία στην απέναντι πλευρά. Η Μαρσέιγ έχει ανάγκη να πάρει το παιχνίδι στα χέρια της, αλλά αυτή η ανάγκη ενδέχεται να τη σπρώξει σε βιαστικές επιλογές, εφόσον δεν βρει γρήγορα λύσεις.

Οι πιθανότητες και το μήνυμα των προβλέψεων

Στο κομμάτι των προγνωστικών, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Η γαλλική έκδοση του «Eurosport» προβλέπει νίκη της Μαρσέιγ με 2-1, υπογραμμίζοντας το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά και την αμυντική αστάθεια των Γάλλων. Στην ανάλυσή της επισημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει σε τέσσερα από τα πέντε προηγούμενα παιχνίδια του, ενώ η Μαρσέιγ έχει κρατήσει μόλις μία φορά ανέπαφη την εστία της στο ίδιο διάστημα.

Από την άλλη, ΜΜΕ της Μασσαλίας παρουσιάζουν τη Μαρσέιγ ως φαβορί, αποδίδοντάς της πιθανότητα νίκης 44%, έναντι 30% για τον Ολυμπιακό και 26% για την ισοπαλία. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τις συγκεκριμένες αποδόσεις της αγοράς και δεν αποτελούν πρόβλεψη που συμμερίζονται όλα τα γαλλικά Μέσα. Είναι, ωστόσο, ενδεικτικοί: η έδρα δίνει προβάδισμα στους Γάλλους, χωρίς να εξαφανίζει τις πιθανότητες των «ερυθρόλευκων».

Η συνολική εικόνα είναι σαφής. Ο Ολυμπιακός πήγε στη Μασσαλία με στοιχεία που υποχρεώνουν τον αντίπαλο να τον υπολογίζει: ένταση, πίεση, οργανωμένη λειτουργία και επιθετικές λύσεις. Η Μαρσέιγ διαθέτει το «Βελοντρόμ» και την ανάγκη να αντιδράσει, αλλά έχει ακόμη να αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάσει το αποτέλεσμα με πειστικό ποδόσφαιρο.

Για τους Πειραιώτες, η πρόκληση είναι να μετατρέψουν την αναγνώριση σε πραγματικό αγωνιστικό πλεονέκτημα. Για τους Γάλλους, το ερώτημα είναι αν η πρόσφατη νίκη αρκεί για να διώξει την πίεση ή αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να την αναζωπυρώσει.