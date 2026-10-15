Παναθηναϊκός - Μπόρατς: Με Ντέσερς στην κορυφή κόντρα στους Βόσνιους
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού λίγη ώρα πριν από τον αποψινό αγώνα κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα (19:45-Magenta Sport 3-Live απ' το Gazzetta) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν επεφύλασσε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, αφού οι μόνες αλλαγές που έκανε σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο ήταν αυτές των Κάνγκουα και Ντέσερς.
Ο Δανός τεχνικός διατήρησε για ακόμη ένα παιχνίδι απαράλλαχτη τον πορτιέρε και την άμυνά του. Ο Πένια θα κάτσει κάτω από την εστία. Μπροστά τους θα έχει τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο.
Στη μεσαία γραμμή ο Κάνγκουα επέστρεψε στο πλευρό του Καμαρά ενώ μπροστά τους στο «10» πήρε θέση ο Ουναϊ. Στα πλάγια της επίθεσης δεξιά θα βρεθεί ο Ταμπόρδα και στα αριστερά ο Αντίνο ενώ στην κορυφή θα ξεκινήσει ο Ντέσερς.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Λούζα, Πελίστρι, Τεττέη, Ραστόντερ, Λιβάι.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντέσερς.
Our European journey starts now ! ☘️ #Panathinaikos #PAOFC #UECL #PAOBOR https://t.co/JzNERP9AwA— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 15, 2026
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