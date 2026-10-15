Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αποψινό αγώνα κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Conference League.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού λίγη ώρα πριν από τον αποψινό αγώνα κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα (19:45-Magenta Sport 3-Live απ' το Gazzetta) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν επεφύλασσε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, αφού οι μόνες αλλαγές που έκανε σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο ήταν αυτές των Κάνγκουα και Ντέσερς.

Ο Δανός τεχνικός διατήρησε για ακόμη ένα παιχνίδι απαράλλαχτη τον πορτιέρε και την άμυνά του. Ο Πένια θα κάτσει κάτω από την εστία. Μπροστά τους θα έχει τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο.

Στη μεσαία γραμμή ο Κάνγκουα επέστρεψε στο πλευρό του Καμαρά ενώ μπροστά τους στο «10» πήρε θέση ο Ουναϊ. Στα πλάγια της επίθεσης δεξιά θα βρεθεί ο Ταμπόρδα και στα αριστερά ο Αντίνο ενώ στην κορυφή θα ξεκινήσει ο Ντέσερς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Λούζα, Πελίστρι, Τεττέη, Ραστόντερ, Λιβάι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντέσερς.