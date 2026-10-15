Ολυμπιακός: Οι 2 νίκες της Μαρσέιγ με 4 πέναλτι και μία αποβολή (!) και το 22% όταν σκοράρει στο Βελοντρόμ

Ο Κώστας Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο Gazzetta τη δική του προσέγγιση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ.

Πρώτο λοιπόν παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Europa League μακριά από το Καραϊσκάκη και θεωρητικά ίσως το πιο δύσκολο του έξω από το σπίτι του, καθώς μιλάμε για αντίπαλο την Μαρσέιγ στην πάντα καυτή έδρα της.

Στην τελευταία του επίσκεψη στο Βελοντρόμ, το 2020, ο Ολυμπιακός είχε χάσει 1-2 παρότι είχε προηγηθεί, με δύο πέναλτι που είχαν δοθεί εις βάρος του στο 55’ και στο 75’. Κατά διαβολεμένη σύμπτωση στη Μασσαλία και η ΑΕΚ είχε χάσει (1-3) το 2023 με δύο εις βάρος της πέναλτι μέσα σε περίπου το ίδιο χρονικό σημείο του δικού της αγώνα, στα μέσα του β΄ ημιχρόνου και τότε, στο 60’ και στο 69’ με το σκορ 1-1, παίζοντας μάλιστα με 10 παίκτες λόγω αποβολής του γκολκίπερ της Στάνκοβιτς στη φάση του πρώτου πέναλτι.

Άρα, για να κερδίσει εντός έδρας η Μαρσέϊγ τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ χρειάστηκε υπέρ της τέσσερα πέναλτι και μία αποβολή. Ας το σημειώσουμε αυτό για την Ολιμπίκ, που το ίδιο διάστημα στο οποίο είχε κερδίσει την ΑΕΚ, νίκησε πάντα εντός έδρας 4-3 και τον Άγιαξ με πέναλτι στο 93’ και με τους Ολλανδούς να παίζουν με παίκτη λιγότερο λόγω κόκκινης κάρτας σε παίκτη τους στο 63ο λεπτό. Αποβολή, πάντως, παίκτη της Μαρσέϊγ εντός έδρας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει να συμβεί από το 2020, κόκκινη στο 70ο λεπτό, αλλά αφού πρώτα, μόλις τρία λεπτά νωρίτερα, είχε αποβληθεί και παίκτης του αντίπαλου…

Απόψε, παρεμπιπτόντως, σφυρίζει ο Άγγλος Όλιβερ, με τον οποίο και ο Ολυμπιακός και η Μαρσέϊγ έχουν μόνο άσχημα αποτελέσματα! Ο Ολυμπιακός ήττες 1-4 από την Μπεσίκτας εκτός έδρας και 3-4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας, συν μία ισοπαλία αποκλεισμού (0-0) εκτός έδρας με την Μπάγερ Λέβερκουζεν. Κι η Μαρσέϊγ ήττες εκτός 2-3 από τη Φέγενορντ και 1-2 από την Μπενφίκα, συν μία νίκη αποκλεισμού (2-1) επί του Παναθηναϊκού σε ματς που πήγε στη διαδικασία των πέναλτι από ένα επίσης πέναλτι που δόθηκε τότε στο τελευταίο λεπτό του 90λεπτου, αλλά εκείνη τη φορά εις βάρος της Μαρσέϊγ, με υπόδειξη όχι του Όλιβερ, αλλά του VAR.

Τελευταία φορά που σφύριξε Άγγλος διαιτητής, ο Τέϊλορ, τη Μαρσέϊγ στην εντυπωσιακή νίκη της την περασμένη σεζόν 4-0 επί του Άγιαξ, πάλι, ενώ τελευταία φορά που σφύριξε άλλος Άγγλος διαιτητής τον Ολυμπιακό ήταν ο Πόουσον το 2024, σε μία άλλη τεσσάρα, στην εντός έδρας ήττα του 1-4 από τη Μακάμπι τελ Αβίβ. Γενικά Ολυμπιακός και καλό αποτέλεσμα με Άγγλο διαιτητή είναι τσακωμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Τέλος πάντων, με τους φίλους μας στην ΟΥΕΦΑ δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη, οπότε πάμε παρακάτω:

Μου έκανε εντύπωση, παρατηρώντας τα αποτελέσματα της Μαρσέϊγ στο γήπεδο της στα Κύπελλα Ευρώπης τα τελευταία πέντε έξι χρόνια μία ικανότητα που έχει να κερδίζει όταν σκοράρει, έστω μία φορά-που όταν βάζει ένα γκολ συνήθως δεν μένει σε αυτό, βάζει κι άλλα. Σε 18 παιχνίδια της λοιπόν εντός έδρας που έχει βάλει γκολ στην Ευρώπη, τα αποτελέσματα της είναι 14 νίκες, τρεις ισοπαλίες με ομάδες από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (με Αταλάντα 1-1, Μπράϊτον 2-2 και Λάτσιο 2-2) και μόλις μία ήττα, επίσης από ομάδα μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (1-2 από Τότεναμ). Κοινώς, αν δεχθεί έστω ένα γκολ ο Ολυμπιακός, βάσει αυτής της παραμέτρου, θα έχει πιθανότητες να πάρει αποτέλεσμα (κατά βάση ισοπαλία και ελάχιστα νίκη) μόλις 22%.

Πόσα, όμως, είναι τα παιχνίδια στα οποία δεν έχει σκοράρει εντός έδρας στην Ευρώπη αυτά τα τελευταία χρόνια; Εφτά. Κι έχει δύο λευκές ισοπαλίες (με Φέγενορντ και Γαλατασαράϊ) και πέντε ήττες (0-3 από Σίτι, 0-2 από Πόρτο, 0-1 από Άιντραχτ, 0-3 από Λίβερπουλ, 0-1 από Αταλάντα σε άλλο ματς από το μεταξύ τους 1-1). Πότε δεν σκοράρει η Ολιμπίκ; Σε περίπου ένα στα τέσσερα παιχνίδια της, σε εφτά από τα συνολικά 25.

Βλέπουμε ότι αποτέλεσμα στο Βελοντρόμ από το 2020 έχουν αποσπάσει μόνο ομάδες από τα εφτά κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Άσχετο: Στον (Δανό) κατάσκοπο της Τότεναμ, που ήταν στο Καραϊσκάκη την Κυριακή, έκανε αρκετά καλή εντύπωση ο Μάριους, υπό την έννοια ότι πάλεψε πολύ κόντρα στους δύο αντίπαλους σέντερ μπακ και μπήκε σε φάσεις, εκτελεστικά και κυρίως δημιουργικά. Φυσικά του άρεσε ο Ρέτσος, αλλά θα τον προτιμούσε…22 ετών.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο προπονητής της Μαρσέϊγ, ο έμπειρος Ζενεσό, έχει παίξει δύο φορές τα τελευταία χρόνια με ελληνικές ομάδες, έχοντας εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα.

Αρχικά το φθινόπωρο του 2023 με τη Ρεν ξεπέρασε τον Παναθηναϊκό στον όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ κερδίζοντας τον εκτός (2-1) κι εντός (3-1) έδρας, μολονότι μάλιστα στη ρεβάνς η ομάδα του έπαιζε από το 33ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής στη φάση του πέναλτι με το οποίο είχε ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Και στα δύο ματς η ομάδα του είχε ανοίξει το σκορ στο πρώτο 10λεπτο!

Στη συνέχεια, το φθινόπωρο του 2025, πέρυσι, με τη Λιλ, έχασε εντός έδρας στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ 3-4 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε μπορέσει να προηγηθεί με 0-3 στο ημίχρονο, ενώ στο β΄ είχε χάσει και πέναλτι με το σκορ στο 2-3. Άρα, όταν τον αιφνιδίασε ελληνική ομάδα, έχασε ο Ζενεσό. Όταν την αιφνιδίασε αυτός, την κέρδισε…

Και για το τέλος ένα ιμότζι Emoji