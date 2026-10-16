Αλγκουαθίλ: «Χαρούμενοι και περήφανοι, να συνεχίσουμε έτσι»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά το 1-0 επί της Μαρσέιγ στη Μασσαλία ανέφερε πως όλοι είναι χαρούμενοι και περήφανοι για το δύο στα δύο και θέλουν να συνεχίσουν έτσι.

Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 1-0 της Μαρσέιγ και να κάνουν το δύο στα δύο στην League Phase του Europa League. Μετά το τέλος του αγώνα ο αρχιτέκτονας της νίκης, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανέφερε τα εξής:

Για τη νίκη απέναντι στη Μαρσέιγ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. Πήραμε δύο συνεχόμενα σημαντικά αποτελέσματα και καταφέραμε να πετύχουμε κάτι για το οποίο δουλεύουμε σκληρά. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Ο κόσμος μας, παρότι δεν ήταν εδώ, μας έδωσε επιπλέον κίνητρο. Νιώθουμε μεγάλη χαρά και περηφάνια για την ομάδα. Μετά από αυτές τις δύο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέιγ, αισθανόμαστε ακόμη πιο δυνατοί ενόψει της συνέχειας».

Για το ξεκίνημά του στον Ολυμπιακό και αν περίμενε αυτές τις επιτυχίες: «Ναι, το περίμενα, γιατί όταν υπέγραψα στον Ολυμπιακό γνώριζα ότι όποιος βρίσκεται σε αυτή την ομάδα έχει πάντα ως στόχο τη νίκη. Ήρθα έχοντας αυτή τη νοοτροπία στο μυαλό μου. Πάντα σκεφτόμαστε πώς θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για κάθε παιχνίδι. Ελπίζω αυτές οι νίκες να είναι μόνο η αρχή μιας πολύ καλής συνέχειας».

Για το αν οι νίκες βοηθούν τον ίδιο και την ομάδα να δουλεύουν καλύτερα: «Νομίζω ότι τα περιθώρια βελτίωσης δεν σταματούν ποτέ, είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Φυσικά, όταν έρχονται οι νίκες, είναι πιο εύκολο να δουλεύεις και να προχωράς μπροστά. Είμαστε μια καινούργια ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη».