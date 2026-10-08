Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει τη σύντομη προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, χωρίς να κοιτάζει το Champions League, ενώ καλείται να αποφασίσει ξανά για το κενό του Βάργκα στην επίθεση.

Μετά από τρεις εβδομάδες διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων, η ΑΕΚ, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, επιστρέφει στη δράση. Την Ένωση περιμένει ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα με μεγάλα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη, με ντέρμπι και με προκλήσεις στο Champions League. Ωστόσο, αυτό που προέχει για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Σέρβο τεχνικό να έχει επί της ουσίας τη σημερινή και την αυριανή προπόνηση για να προετοιμάσει την ομάδα του καθώς επιστρέφουν και οι υπόλοιποι διεθνείς.

Ο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά τους κινδύνους που κρύβει το ματς με τον ΟΦΗ. Ένας αντίπαλος που βρισκόταν σε φόρμα πριν τη διακοπή και που πέρυσι είχε καταφέρει να νικήσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena για τον θεσμό του Κυπέλλου, ενώ στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν επικράτησε των κιτρινόμαυρων στον τελικό του Super Cup. Ο Νίκολιτς έχει όλη την προσοχή στο σαββατιάτικο ματς του πρωταθλήματος και αυτό θα επιχειρήσει να περάσει απόλυτα και στους ποδοσφαιριστές του ώστε να μην προκύψει αποπροσανατολισμός λόγω και των σημαντικών παιχνιδιών για το Champions League που ακολουθούν με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία.

Ο Ρότα υπολογίζεται ξανά καθώς προπονήθηκε κανονικά, ο Ζούμπκοφ είναι αμφίβολος και θα φανεί σήμερα και αύριο αν θα ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση για να καταφέρει να είναι διαθέσιμος, ενώ οι Στρακόσια και Βάργκα μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στις προπονήσεις, όμως δεδομένα θα χάσουν την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Και αυτό που καλείται να αποφασίσει ο Νίκολιτς ενόψει της σαββατιάτικης αναμέτρησης είναι το πως θα καλύψει το κενό του Βάργκα στην επίθεση. Την ίδια απόφαση έπρεπε να πάρει και στην προετοιμασία για το ματς στον Βόλο πριν τη διακοπή όταν και είχε τοποθετήσει τον Μάνταλο ελαφρώς πιο πίσω από τον Γιόβιτς.

Η μία επιλογή που έχει ο Νίκολιτς είναι αυτή του Γκατσίνοβιτς, τον οποίο δοκίμασε συνεχώς ως δεύτερο επιθετικό στην καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία, ενώ η άλλη επιλογή θα ήταν ο Κοϊτά που έχει χρησιμοποιηθεί και εκεί από τον Σέρβο τεχνικό, εφόσον δεν τον διατηρήσει στην αριστερή πλευρά. Φυσικά υπάρχουν τόσο ο Μάνταλος όσο και ο Μάγερ που θα μπορούσαν να παίξουν πίσω από τον Γιόβιτς, ωστόσο τα δύο πρώτα μοιάζουν τα πιο πιθανά σενάρια. Κάτι που μένει να φανεί βέβαια στις προπονήσεις. Όσο για τον Ζίνι, θα ενσωματωθεί την Παρασκευή στην προπόνηση καθώς φτάνει σήμερα στην Αθήνα, ενώ συν τοις άλλοις ο Νίκολιτς πάντα θέλει να έχει έναν φορ στον πάγκο για να τον χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.