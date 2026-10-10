Κουτέσα: «Πρώτος MVP ο θεός και μετά η ομάδα»

Οι δηλώσεις του Ντέρεκ Κουτέσα στην κάμερα της Magenta TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ.

Ο Ντέρεκ Κουτέσα επανεμφανίστηκε σε ματς πρωταθλήματος ως βασικός και ξεχώρισε στη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ. Ο διεθνής Ελβετός εξτρέμ μίλησε στην κάμερα της Magenta TV για το γεγονός ότι αναδείχθηκε MVP.

Οι δηλώσεις του Ντέρεκ Κουτέσα

Για τα τρία γκολ από κόρνερ και γενικά την αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ στις στατικές φάσεις: «Φυσικά! Ξέρουμε ότι είμαστε καλοί στα φάουλ και στα κόρνερ. Ξέρουμε ότι αυτό είναι πάντα ευκαιρία για να σκοράρουμε. Το δουλεύουμε κάθε εβδομάδα και πριν τα παιχνίδια κάνουμε κάποια πράγματα».

Για το ότι αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης και την πρώτη του παρουσία στην ενδεκάδα μετά την ρεβάνς με την Βαγιεκάνο: «Νομίζω ότι ο αληθινός MVP είναι ο θεός είναι και μετά η ομάδα. Δουλεύω καθημερινά για να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες που μου δίνονται. Αλλά επαναλαμβάνω, πρώτος MVP είναι ο θεός και μετά η ομάδα».

Για το αν γίνονται όλα για καλό, με αφορμή την παραμονή του στην ΑΕΚ: «Ναι. Καθημερινά δίνω την μάχη μου για να διεκδικήσω κάποια πράγματα και πιστεύω ότι ο θεός τα βλέπει όλα, τους βοηθάει όλους και ό,τι γίνεται είναι για καλό».