Ο Λάζαρος Ρότα επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα και υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Επιστρέφουν σιγά-σιγά οι διεθνείς της ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς σήμερα και αύριο καλωσορίζει στα Σπάτα τους πολλούς διεθνείς της ΑΕΚ που απουσίαζαν με τις Εθνικές τους ομάδες καθώς σιγά-σιγά οι κιτρινόμαυροι επιστρέφουν με τον Σέρβο τεχνικό να ξεκινάει την προετοιμασία για την επανέναρξη της δράσης στο σαββατιάτικο ματς με τον ΟΦΗ στην Allwyn Arena. Επί της ουσίας βέβαια αυτή θα αρχίσει από αύριο Πέμπτη όταν και θα έχει επανενταχθεί το σύνολο των παικτών.

Τα καλά νέα για τον Νίκολιτς έχουν να κάνουν με την επιστροφή του Λάζαρου Ρότα, ο οποίος είχε τραυματιστεί ακριβώς πριν τη διακοπή και είχε χάσει το εκτός έδρας ματς στον Βόλο αλλά και τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας για το Nations League. Ο Ρότα ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και προπονείται πλέον κανονικά, κάτι που σημαίνει ότι υπολογίζεται, όπως αναμενόταν, ενόψει ΟΦΗ από τον Νίκολιτς.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους άλλους τραυματίες, ο Σέρβος τεχνικός του Δικεφάλου περιμένει να δει πως θα εξελιχθεί και η αποκατάσταση των Στρακόσια και Βάργκα προκειμένου να γνωρίζει από ποιο παιχνίδι μετά τη διακοπή θα μπορεί να τους έχει ξανά διαθέσιμους, ενώ αναμένονται νεότερα και για την κατάσταση του Ζούμπκοφ, ο οποίος επιστρέφει με ενοχλήσεις στη μέση από την Εθνική του.

Όσον αφορά τις έως τώρα επιστροφές των διεθνών, τόσο ο Γιόβιτς όσο και ο Κοϊτά που ολοκλήρωσαν πρώτοι τις υποχρεώσεις τους με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους γύρισαν και προπονήθηκαν κανονικά, όπως και ο Κάιρινεν, ο οποίος χθες δεν αγωνίστηκε με τη Φινλανδία στο τελευταίο της παιχνίδι για το Nations League καθώς ήταν τιμωρημένος με κάρτες.