Θετικά μηνύματα από τον Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος πλησιάζει στο να ξαναμπεί σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων στην ΑΕΚ. Κοντά στην επιστροφή και ο Θωμάς Στρακόσια, το παλεύει για ΟΦΗ ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ.

Η ΑΕΚ από την Πέμπτη μπαίνει σε φάση ουσιαστικής προετοιμασίας για την επανέναρξη της σεζόν μετά τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει δύο μέρες προπονήσεων ενόψει του σαββατιάτικου παιχνιδιού με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ήδη ορισμένοι διεθνείς έχουν επιστρέψει στα Σπάτα και έχουν επανενταχθεί στις προπονήσεις, με τον Νίκολιτς να αναμένει και τους άλλους στην προπόνηση της Πέμπτης. Ο μοναδικός που θα ενσωματωθεί στα Σπάτα την Παρασκευή είναι ο Ζίνι, ο οποίος φτάνει αύριο στην Αθήνα. Στην προπόνηση της Τετάρτης, όπως διαβάσατε νωρίτερα, μπήκε ο Ρότα, ο οποίος υπολογίζεται κανονικά για το ματς με τον ΟΦΗ.

Όσον αφορά τους τραυματίες, τα θετικά μηνύματα έρχονται από τον Βάργκα, ο οποίος έχει μείνει εκτός με θλάση πριν τη διακοπή και η αποθεραπεία του πάει πολύ καλά. Μάλιστα είναι κοντά στην επιστροφή καθώς υπολογίζεται προς τα τέλη της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης, δηλαδή πριν η ΑΕΚ πετάξει για την Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, ότι ο Ούγγρος φορ θα έχει καταφέρει να μπει σε μέρος του κανονικού προγράμματος ή ακόμα και σε ολόκληρο το πρόγραμμα.

Όσο για τον Στρακόσια, ο οποίος είχε ένα ράγισμα στο χέρι πριν από το ματς με τη ΛΑΣΚ, και ο γκολκίπερ της ΑΕΚ πάει πολύ καλά και είναι επίσης κοντά στην επιστροφή, ωστόσο ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρχει από τη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα, ο Ζούμπκοφ, ο οποίος επέστρεψε με πρόβλημα στη μέση από την Εθνική Ουκρανίας, δεν φαίνεται να έχει κάτι το ανησυχητικό και το παλεύει ακόμα και για να προλάβει το παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Ουσιαστικά έχει ένα χτύπημα στη μέση, το οποίο αξιολογείται μέρα με τη μέρα.

Συνοψίζοντας οι Στρακόσια και Βάργκα θα είναι εκτός για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, αμφίβολος είναι για την ώρα ο Ζούμπκοφ, ενώ ο Νίκολιτς δεν έχει μέχρι στιγμής κάποιο άλλο πρόβλημα από τους παίκτες που έλειπαν με τις Εθνικές τους ομάδες.