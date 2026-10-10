Νίκολιτς: «Όλοι οι παίκτες είναι πολύτιμοι και θα χρειαστούν σε ένα βεβαρυμένο καλεντάρι»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ παραδέχθηκε πως το rotation θα ανοίξει και όλοι οι παίκτες θα δώσουν βοήθειες ενόψει ενός απαιτητικού προγράμματος.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ στην επανέναρξη μετά τη διακοπή με τον Μάρκο Νίκολιτς να μένει πολύ ικανοποιημένος από την ενέργεια και την αποφασιστικότητα των παικτών του. Μάλιστα, ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε πως όλοι οι παίκτες του ρόστερ θα χρησιμοποιηθούν και όλοι θα είναι πολύτιμοι σε ένα βεβαρυμένο καλεντάρι, ενώ τόνισε πως ο Στρακόσια δεν θα είναι διαθέσιμος για τα ματς του Champions League στην Αγγλία, με τον Βάργκα να δίνει μάχη με τον χρόνο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες. Έκαναν μια πολύ καλή εμφάνιση, όχι μόνο για το αποτέλεσμα. Η ενέργεια και η αποφασιστικότητα ήταν ψηλά. Τα είχαμε σε όλο το παιχνίδι και η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Ήταν μια επάξια νίκη απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως ο ΟΦΗ. Τον κρατήσαμε με μηδέν σουτ στην εστία μας. Τώρα εστιάζουμε στις δύο αναμετρήσεις για το Champions League. Υπάρχουν κάποιες κομβικές στιγμές στη σεζόν και το αποψινό ήταν ένα από αυτά τα ματς. Έπρεπε να νικήσουμε και είναι μια σημαντική νίκη. Επίσης συμπληρώνουμε σχεδόν ένα χρόνο αήττητοι στο πρωτάθλημα όταν είχαμε χάσει από τον Ολυμπιακό. Από τότε είχαμε χάσει μόνο από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο και αποκαταστήσαμε την τάξη».

Για το αν ο Ρότα έχει κάποιο τραυματισμό: «Κανέναν απολύτως, θα είναι έτοιμος για τις επόμενες αναμετρήσεις».

Για τις μηδέν τελικές του ΟΦΗ στην εστία και για το ακυρωθέν γκολ του Κουτέσα: «Βάλαμε τρία γκολ από στατικές φάσεις. Είναι ένα από τα όπλα μας. Κανείς δεν ξέρει γιατί ακυρώθηκε το γκολ του Κουτέσα. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Ο Ντέρεκ ήταν εξαιρετικός και είναι το επιστέγασμα της δουλειάς που έκανε στην προπόνηση. Είναι απόλυτα μαζί μας. Μαζί με άλλους παίκτες υπήρχαν σκέψεις αν θα συνέχιζαν, όμως ήταν και δική μου απόφαση να μην χρησιμοποιώ παίκτες που ίσως το μυαλό τους ήταν αλλού. Ήταν εξαιρετικός με συγκέντρωση και όλοι οι παίκτες είναι πολύτιμοι. Θα τους χρειαστούμε όλους. Είδατε μας έλειψε ο Βάργκα που είναι ένας πολύτιμος παίκτης για μας. Όλοι θα χρησιμοποιηθούν σε ένα καλεντάρι βεβαρυμένο».

Για το αν είδε κακές επιλογές στην τελική ενέργεια: «Συμφωνώ. Πρέπει να σημειώνεις δεύτερο γκολ, πρέπει να το τελειώνεις ένα παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κακή συμπεριφορά. Κάποιες φορές η μπάλα δεν άκουγε».