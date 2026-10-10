Κόντης: «Ξεκάθαρη η νίκη της ΑΕΚ, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε στις στατικές φάσεις»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης παραδέχθηκε τη δίκαιη νίκη της ΑΕΚ και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του πληγώθηκε στις στατικές φάσεις.

Ο ΟΦΗ έφυγε ηττημένος από τη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0 από την ΑΕΚ, με τον Χρήστο Κόντη να τονίζει ότι η νίκη της Ένωσης ήταν πέρα για πέρα δίκαιη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν είναι ικανοποιημένος με την προσπάθεια: «Ευχαριστημένος δεν μπορώ να είμαι. Χάσαμε 3-0, από στατικές φάσεις. Ξέραμε με τι ομάδα παίζουμε, ξέραμε πόσο δύσκολο ήταν και θεωρούσα πως αν θα κινδυνεύαμε θα ήταν από στατικές φάσεις. Δυστυχώς εκεί δεν ήμασταν στο επίπεδο που θέλαμε. Θα μπορούσαμε να κάναμε λίγες ποιοτικές φάσεις, αλλά μετά το 2-0 τελείωσαν όλα».

Για το αν τον προβληματίζει κάτι ενόψει Ρεν: «Η Ρεν είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Είναι πολύ πιο ενεργητική, δηλαδή έχει παίκτες που μπορούν να ντριμπλάρουν, έχει πολλή ένταση στο παιχνίδι, δεν έχει το στατικό της ΑΕΚ στο χτίσιμο του παιχνιδιού που βγάζει μπάλες στα μεσοδιαστήματα, έχει εξαιρετική ατομική ποιότητα. Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι και θα πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση για να πάρουμε κάτι θετικό».

Για το πλάνο που είχε στο αποψινό παιχνίδι: «Ήμασταν συγκεντρωμένοι σε ένα medium block. Αφήναμε όμως εύκολα τον Ρέλβας και τον Μουκουντί να παίρνουν μέτρα. Η ΑΕΚ έχει συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, εμείς δεν κινδυνεύσαμε, αλλά μια ομάδα με την ποιότητα της ΑΕΚ θα βγάλει ευκαιρίες. Αν δεν δεχόμασταν το γκολ από στατική φάση θα ήταν ένα διαφορετικό δεύτερο μέρος. Θα μπορούσαμε να ρισκάρουμε παραπάνω και το παιχνίδι θα είχε διαφορετικό ρυθμό. Ήταν μια ξεκάθαρη νίκη της ΑΕΚ».

Για το ότι ο ΟΦΗ δεν έκανε τελική στο δεύτερο μέρος: «Σίγουρα με προβληματίζει. Όταν κλέβαμε την μπάλα, κάναμε λάθος στην πρώτη πάσα. Δεν καταφέραμε αυτές τις πάσες να τις βγάλουμε σωστά. Είχαμε τρεις με τέσσερις στιγμές που κρατήσαμε την μπάλα, όντας πιο ήρεμοι και ήταν εύκολο να δημιουργήσουμε κάτι. Δυστυχώς δεν ήμασταν αυτοί που θέλουμε και χάσαμε δίκαια».

Για τη μη χρησιμοποίηση του Νους: «Είναι ένας σημαντικός παίκτης, δεν υπάρχουν βασικοί παίκτες για μένα. Έχουμε να διαχειριστούμε αρκετά παιχνίδια. Αυτό λέω σε όλους. Κάποιοι μπορεί να ξεκινάνε, αλλά κάποιος μπορεί να είναι πιο σημαντικός από τον πάγκο. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Νους».