Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης που πλησιάζει και η οποία θα βρει την ΑΕΚ μπροστά σε απαιτητικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Έχουμε διανύσει τα 2/3 αυτής της μεγάλης διακοπής για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων που έχει αρχίσει να γίνεται «ενοχλητική» γιατί καλό και το διάστημα της ηρεμίας μετά από ένα έντονο καλοκαίρι με μεταγραφές και προετοιμασία, αλλά ας μην γελιόμαστε... Όλοι πλέον μετράμε αντίστροφα για να ξεκινήσει η δράση σε συλλογικό επίπεδο. Να αρχίσει πάλι το πρωτάθλημα και το Champions League μιλώντας για την ΑΕΚ, την οποία περιμένει με την επιστροφή της στα γήπεδα ένα άκρως απαιτητικό πρόγραμμα.

Πάνω από όλα ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει αυτή τη στιγμή την επάνοδο των 13 διεθνών χωρίς προβλήματα. Διότι για πρώτη φορά η Ένωση είχε τόσους πολλούς απόντες στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους που μαζί με τους Στρακόσια, Ρότα και Βάργκα, οι οποίοι θα είχαν κληθεί επίσης αν δεν ήταν τραυματίες, έκαναν επί της ουσίας αδύνατη τη δουλειά στις προπονήσεις αυτή τη «νεκρή» περίοδο. Και η αλήθεια είναι πως ο Σέρβος τεχνικός θα χρειαστεί να περιμένει ως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και έπειτα για να δει το γκρουπ του να μαζεύεται στα Σπάτα προκειμένου να προετοιμαστεί μέσα σε λίγα 24ωρα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ με την επιστροφή της στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μπει κατευθείαν στα... βαθιά καθώς θα ακολουθήσουν τα δύο ματς του Champions League στην Αγγλία με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι με την παραμονή της αποστολής στο Νησί για μια εβδομάδα, ενώ μετά την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό έρχεται εβδομάδα φωτιά με ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα και Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, πριν έρθει το ματς με τον Λεβαδειακό στο πρωτάθλημα ενόψει και της επόμενης διακοπής του Νοέμβρη για τις Εθνικές ομάδες. Μιλάμε για οκτώ αναμετρήσεις μέσα σε διάστημα ενός μήνα που θα φέρουν την ΑΕΚ αντιμέτωπη με δυνατές προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη και οι οποίες θα συνεχιστούν έπειτα χωρίς παύση μέχρι να φτάσουμε στα Χριστούγεννα.

Αυτός ο αγωνιστικός μήνας που έρχεται από 10 Οκτώβρη ως 8 Νοέμβρη θα αποτελέσει παράλληλα και το πρώτο σοβαρό τεστ στο βάθος του ρόστερ της ΑΕΚ. Είχαμε τονίσει με αφορμή την ετοιμότητα που έδειξε ο Μπρινιόλι μετά το απρόοπτο με τον τραυματισμό του Στρακόσια ότι όλοι οι παίκτες του ρόστερ οφείλουν να είναι πανέτοιμοι ώστε να ανταποκριθούν όταν χρειαστεί. Ως τώρα ο Νίκολιτς είναι αλήθεια ότι δεν άνοιξε το ροτέισον, κάτι που έχει σηκώσει κουβέντα. Ωστόσο έρχεται το χρονικό σημείο της σεζόν κατά το οποίο το ρόστερ της ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει ότι και ποσοτικά και ποιοτικά είναι ικανό να ανταπεξέλθει. Και αυτό είναι και δουλειά των ίδιων των παικτών να το παρουσιάσουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και κατάλληλη διαχείριση από πλευράς του Νίκολιτς.

Υπάρχουν παίκτες όπως ο Αριάγκα και ο Λυκογιάννης, αλλά και ο Ζοάο Μάριο που ήρθαν στο τελευταίο στάδιο της μεταγραφικής περιόδου και οι οποίοι θα πρέπει να μπουν από εδώ και πέρα στην αγωνιστική εξίσωση. Ο Ζούμπκοφ θα χρειαστεί να ανεβάσει ρυθμούς και ο Κάιρινεν, ο οποίος είχε ξεκινήσει μια χαρά τη σεζόν υπηρετώντας ακριβώς τον ρόλο του, να ξαναπάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ο Νίκολιτς φυσικά είναι εκείνος που ξέρει καλύτερα από τον καθένα πως θα αξιοποιήσει το ρόστερ του. Κάτι που απέδειξε με απόλυτη επιτυχία την περσινή πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ φτάνοντας στο τέλος στην κατάκτηση του τίτλου και στα προημιτελικά του Conference League.

Η διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι είναι ότι οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια που όλοι θέλουν να ρίξουν από την κορυφή και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι πιο δύσκολο να διατηρηθείς εκεί από το να φτάσεις στην κατάκτηση του τίτλου. Επιπλέον το άλμα μέσα σε μια σεζόν από τη League Phase του Conference League σε αυτή του Champions League βάζει αυτομάτως πολύ μεγαλύτερα εμπόδια και αρκετά υψηλότερες προκλήσεις στις οποίες ο Δικέφαλος καλείται να ανταποκριθεί. Το αν θα τα καταφέρει είναι κάτι που μόνο ο χρόνος θα μας το δείξει, ωστόσο για να το πετύχει θα χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στην οποία είναι απαραίτητες όλες οι διαθέσιμες μονάδες.

Φυσικά πέρα από συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι εξίσου σημαντικό και συνολικά η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα που έρχεται από την επανέναρξη και μετά να βρει τη σταθερότητα και την ισορροπία που δεν είχε σε απόλυτο βαθμό ως τώρα καθώς διαπιστώθηκε να δείχνει δύο διαφορετικά πρόσωπα στα εντός και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Χαρακτηριστικά που είχε βρει πέρυσι από τον Νοέμβριο και έπειτα όταν η δουλειά του Νίκολιτς βγήκε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο με τα γνωστά αποτελέσματα εντός και εκτός των συνόρων στην πορεία.