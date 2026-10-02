Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στο πρόγραμμα του Δικέφαλου ενόψει της και αναδεικνύει γιατί χρειάζεται ο Σέρβος τεχνικός να αξιοποιήσει το βάθος στο κιτρινόμαυρο ρόστερ...

Αρκεί μια πρόχειρη ανάγνωση του προγράμματος της ΑΕΚ έως την επόμενη διακοπή, αυτή του Νοεμβρίου, προκειμένου να αντιληφθεί κανείς πόσο σημαντικό είναι το διάστημα που ακολουθεί της παρατεταμένης διακοπής που τρέχει για την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Απαιτητικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, σημαντικά αγωνιστικά ραντεβού και ανάλογα με τα αποτελέσματα και την εικόνα, αναμένεται να δοθούν απαντήσεις ανταπόκρισης σε όλα τα επίπεδα, σε ότι αφορά στο Champions League και το εγχώριο πρωτάθλημα. Δεν αναφέρομαι στο Κύπελλο παρά το γεγονός ότι ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει στις 28 Οκτωβρίου τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα διότι προφανώς και στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Νίκολιτς θα πάει με φουλ αλλαγές στην 11αδα του και όχι με τις βασικές επιλογές του. Κάτι το οποίο θα (σας) είναι αυταπόδεικτο με την ανάγνωση του προγράμματος των κιτρινόμαυρων και πιο συγκεκριμένα με τα ματς που ακολουθούν για την Ένωση του παιχνιδιού Κυπέλλου στην Θεσσαλονίκη. Όρεξη να έχετε να το συζητάτε και να το αναδεικνύεται, αλλά και στην πορεία να το απολαύσετε μιας και θα 'χουμε φουλ ποδοσφαίρου και σπουδαίων αγώνων...

Με την επανέναρξη της κανονικής... ροής του αγωνιστικού προγράμματος, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εντός έδρας τον ΟΦΗ, τη μοναδική ομάδα που την κέρδισε πέρυσι εντός συνόρων και μάλιστα στην Νέα Φιλαδέλφεια (για τον θεσμό του Κυπέλλου)! Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο ματς για την ομάδα του Νίκολιτς και ελέω της άγνωστης συνθήκης σε ότι αφορά στο πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες μετά τη τόσο μεγάλη διακοπή (τριών εβδομάδων) και πόσο, πως και ποιές θα επηρεάσει αυτή φυσικά... Αλλά κυρίως είναι υψηλός ο βαθμός δυσκολίας γιατί το σύνολο του Χρήστου Κόντη το έχει κερδίσει βάση της δουλειάς στο χορτάρι σε πρωτάθλημα - Europa League και των αποτελεσμάτων που έχει έως σήμερα: μεταξύ των οποίων και το εμφατικό διπλό, σε επίπεδο εικόνας και αποτελέσματος, στο Φάληρο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό! Αυτό το παιχνίδι με τον ΟΦΗ είναι φυσικά μόνο η αρχή για τον Δικέφαλο σε ένα φουλ απαιτητικό πρόγραμμα.

Όπως είναι ήδη γνωστό μετά την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, υπάρχει το ταξίδι και η παραμονή για 8 μέρες της αποστολής των πρωταθλητών Ελλάδας στην Αγγλία, μιας και μπαίνει ξανά στην ποδοσφαιρική μας ζωή το Champions League! Η ΑΕΚ ταξιδεύει στο Νησί για τους αγώνες με την Σαχτάρ στο Λονδίνο και την Σίτι στο Μάντσεστερ και θα συνοδεύεται από δεκάδες χιλιάδες φίλους της σε μια πρωτόγνωρη και ανεπανάληπτη οπαδική απόβαση φίλων ελληνικής ομάδας στην "γηραιά Αλβιώνα"! Θαρρώ δεν χρειάζεται να εξηγήσω καλύτερα από ότι το κάνουν τα ονόματα των αντιπάλων της Ένωσης και της ίδιας της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη για τη σημασία, αξία και δυσκολία (βεβαίως - βεβαίως) των συγκεκριμένων αναμετρήσεων. Εδώ να θυμίσω ότι όπως είχαμε αποκαλύψει στους Galacticos, Νίκολιτς και Ριμπάλτα αποφάσισαν να πάρει αναβολή η ομάδα για το ματς με τον Ατρόμητο και να μείνει στην Αγγλία: απόλυτα σωστή και σοφή απόφαση!

Έπειτα και έως τις 8 του Νοέμβρη, που είναι η τελευταία αγωνίστηκε υποχρέωση έως την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ξανά, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό εντός (24/10) στο πιο εύκολο φαινομενικά ματς της, για να ακολουθήσει τριάδα φωτιά: τέσσερις μέρες μετά έχει ΠΑΟΚ εκτός για το Κύπελλο εκτός και στα... καπάκια -που λέμε λαϊκά- αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (1/11) για το πρωτάθλημα, προτού φιλοξενήσει (τρεις μέρες αργότερα: 4/11) την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions league στο 100ο ματς του νέου γηπέδου στην Νέα Φιλαδέλφεια! Αν μη τι άλλο από τις 28 του Οκτώβρη έως και τις 4 του Νοεμβρίου, με παιχνίδια με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό εκτός και Ρεάλ Μαδρίτης εντός, το λες και διαβολοβδομάδα και προφανώς με αυτά τα ματς και την αξία τους, γελοιοποιείται και η μπασκετική αναφορά για την Euroleague, αλλά αυτοί το λένε συνέχεια και ούτως ή άλλως έχει χάσει την όποια αξία του...

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό στην Νέα Φιλαδέλφεια στις 8/11! Εκεί όμως που θέλω να καταλήξω είναι πως συνιστά ανάγκη και αποτελεί υποχρέωση για τον Μάρκο Νίκολιτς και τον ίδιο τον Δικέφαλο να ανοίξει το rotation, να επιχειρήσει σε αυτό το τόσο απαιτητικό πρόγραμμα, να αξιοποιήσει σε βάθος το δυναμικό του, γεγονός που λανθασμένα δεν το έχει κάνει έως τώρα... Για παράδειγμα και για να μη γράφουμε στον ...αέρα, εριπτώσεις παικτών όπως οι Κάιρινεν, Ζουμπκόφ, Κουτέσα, Αριάγκα, Αλεξίου και Γκεοργκίεφ πρέπει να μπουν περισσότερο στην αγωνιστική εξίσωση και ομαλά, όχι ανώμαλα, προκειμένου να βγουν σωστά οι υποχρεώσεις και να νιώσουν σημαντικοί όλοι, διαφορετικά δεν θα προκύψει κανένα όφελος. Ήδη κάποιοι από τους παραπάνω, που ΣΩΣΤΑ αποκτήθηκαν και με μπόλικο μαρούλι, έπρεπε να έχουν περισσότερο χρόνο σε ματς της ΑΕΚ και αδικαιολόγητα δεν τον βρήκαν!