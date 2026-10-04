Ποιος θα κάνει guest στο «Σόι σου» μετά τον Καλοσκάμη;

Με ποιον θα πήγαινε σε ταξίδι F1ο Τσιμιτσέλης και τι χρειάζεται να για να παίξεις στο «Το σόι σου»;

Ο Μελέτης Ηλίας, η Βάσω Λασκαράκη, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και ο Γιάννης Αϊβάζης βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» και το Gazzetta δεν έχασε την ευκαιρία να τους βάλει σε… ρυθμούς Formula 1.

Τι γνωρίζουν για τον Λάντο Νόρις, ποιον οδηγό θα ήθελαν δίπλα τους και ποιος θα μπορούσε να περάσει μια βόλτα από το «Σόι σου»; Οι απαντήσεις τους στην camera του Gazzetta: