Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Τομ Φαν Βέερτ

Ο Τομ Φαν Βέερτ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης που έκανε στα social media πως σταματάει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 36 ετών.

Τίτλοι τέλους για τον Τομ Φαν Βέερτ. Ο 36χρονος φορ από την Ολλανδία αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών, απόφαση την οποία γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Εκείνος είναι γνώριμος στους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους, αφού αγωνίστηκε στην Ελλάδα για μία γεμάτη πενταετία, από το 2021 μέχρι και το καλοκαίρι του 2026, περνώντας από τρεις ομάδες.

Πρώτα από τον Βόλο (2021-2022), που ήταν εκείνος που τον βρήκε και τον πήρε ως ελεύθερο από την Άαλμποργκ, με τον οποίο είχε 37 συμμετοχές σκοράροντας 18 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ, κερδίζοντας και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο πρωτάθλημά μας για τη σεζόν 2021-2022 με 17 τέρματα.

Έπειτα, πήγε με μεταγραφή στην ΑΕΚ (2022-2024), τη φανέλα της οποίας φόρεσε 24 φορές σκοράροντας επτά γκολ και κατέληξε στον Ατρόμητο (2024-2026), που ήταν και η τελευταία του ομάδα, με την οποία έπαιξε σε 50 ματς βάζοντας τέσσερα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ.

Η ανακοίνωση του Φαν Βέερτ

Για 18 σεζόν, είχα το προνόμιο να κάνω αυτό που ονειρευόμουν από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Αυτή η εμπειρία μού χάρισε περισσότερα απ' όσα θα μπορούσα ποτέ να ευχηθώ. Ευχαριστώ όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής. ❤️🙏🏻