ΑΕΚ: Ο Πινέδα στο στόχαστρο των Μεξικανών
Ο Ορμπελίν Πινέδα αποχώρησε το καλοκαίρι πρωταθλητής από την ΑΕΚ, προκειμένου να γυρίσει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μοντερέι.
Ο 30χρονος Μεξικανός μέσος ήταν βασικός στο φιλικό της εθνικής του με τις ΗΠΑ, που έγινε τα ξημερώματα στο Άρλινγκτον. Η Αμερική επικράτησε 3-0 και ο Πινέδα αντικαταστάθηκε στο 66', ενώ οι αναλύσεις τον δείχνουν ν' αγωνίστηκε ως αριστερός χαφ. Ο Πινέδα αν και βαθμολογήθηκε με 7,3 και ήταν ο δεύτερος σε απόδοση παίκτης του Μεξικού, βρέθηκε στο στόχαστρο των συμπατριωτών του.
Μαζί και ο πρώην δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες, αν και δεν έπαιξε καθόλου! Οι Μεξικανοί ζητούν να μην κληθεί ο Πινέδα ξανά στην εθνική, ενώ σε διάφορες εκπομπές τα σχόλια ήταν αρνητικά για τον πρώην μέσο της ΑΕΚ. Όπως του Fox Sports. Ο ρεπόρτερ Ζεράρντο Βελάσκες ντε Λεόν, παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Πινέδα πρέπει να τελειώσει από την εθνική...
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🔥 ¡NO SE TOCARON EL CORAZÓN! 🔥 🗣️ La mesa de La Última Palabra criticó la derrota de México ante Estados Unidos, desde los errores puntuales del "Tala" Rangel, el bajo juego de Orbelín Pineda y Luis Chávez y la deuda que se dejó a la afición nacional que acudió al juego en Arizona. #CentralFOX https://t.co/RDhqEa3mRC— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 4, 2026
🇲🇽📉 ¡MUY POBRE EL DESEMPEÑO DE MÉXICO! @gvlo2008 señala los errores que condenaron al Tricolor y cuestiona la continuidad de jugadores como Santiago Giménez y Orbelín Pineda, quienes considera que ya no deberían seguir en Selección Mexicana. https://t.co/J9pGi8FdPS— Estadio Deportes (@EstadioDxts) October 4, 2026
Players who should not play ever again for the Mexican National Team in Rafa Marquez’s era. I will start. 👇🏼 https://t.co/Qqw4RufQ2H— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 4, 2026
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