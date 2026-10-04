ΑΕΚ: Ο Πινέδα στο στόχαστρο των Μεξικανών

Γιώργος Σακελλαρίου
ΑΕΚ: Ο Πινέδα στο στόχαστρο των Μεξικανών

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Ο πρώην άσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα βρέθηκε στο στόχαστρο των συμπατριωτών του.

Ο Ορμπελίν Πινέδα αποχώρησε το καλοκαίρι πρωταθλητής από την ΑΕΚ, προκειμένου να γυρίσει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μοντερέι.

Ο 30χρονος Μεξικανός μέσος ήταν βασικός στο φιλικό της εθνικής του με τις ΗΠΑ, που έγινε τα ξημερώματα στο Άρλινγκτον. Η Αμερική επικράτησε 3-0 και ο Πινέδα αντικαταστάθηκε στο 66', ενώ οι αναλύσεις τον δείχνουν ν' αγωνίστηκε ως αριστερός χαφ. Ο Πινέδα αν και βαθμολογήθηκε με 7,3 και ήταν ο δεύτερος σε απόδοση παίκτης του Μεξικού, βρέθηκε στο στόχαστρο των συμπατριωτών του.

Μαζί και ο πρώην δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες, αν και δεν έπαιξε καθόλου! Οι Μεξικανοί ζητούν να μην κληθεί ο Πινέδα ξανά στην εθνική, ενώ σε διάφορες εκπομπές τα σχόλια ήταν αρνητικά για τον πρώην μέσο της ΑΕΚ. Όπως του Fox Sports. Ο ρεπόρτερ Ζεράρντο Βελάσκες ντε Λεόν, παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Πινέδα πρέπει να τελειώσει από την εθνική...

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@Photo credits: INTIME
     

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