Οι δύο ομάδες θα καταθέσουν έφεση για να ακυρώσουν την ποινή της επιτροπής Δεοντολογίας.

Ο Βόλος Elabet και ο Πανσερραϊκός μετά την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας να επιβάλλει ποινή αφαίρεσης βαθμών 3 και 4 βαθμών, αντίστοιχα, προγραμματίζουν τα επόμενα βήματά τους.

Οι δύο σύλλογοι θα καταθέσουν άμεσα έφεση για ν' ανατρέψουν την απόφαση και να πάρουν πίσω τους βαθμούς. Οι δύο ομάδες διαρρέουν ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο Σουηδός δεξιός μπακ έκανε δηλώσεις στην πατρίδα του τον Νοέμβριο του 2025 για όσα επιλήψιμα θεωρούσε ότι έγιναν στα ματς των δύο ομάδων στα playouts της σεζόν 2024-25.

Ο παίκτης μετά τις αντιδράσεις κι αφού οι ομάδες κατέθεσαν μήνυση εις βάρος του, ανακάλεσε τις δηλώσεις του. Οι πληροφορίες, όμως, αναφέρουν ότι στο πόρισμα που συντάχθηκε από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) και οδήγησε στην τιμωρία των ομάδων, στηρίχθηκε στις δηλώσεις του Σούνγκρεν, τις οποίες ανακάλεσε και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για χειραγώγηση αγώνων.

Στον Βόλο Elabet και στον Πανσερραϊκό έχουν ήδη ξεκινήσει να προγραμματίζουν τη γραμμή υπεράσπισης, ώστε να επιστραφούν οι βαθμοί και δηλώνουν αισιόδοξοι ότι αυτή θα είναι και η κατάληξη.